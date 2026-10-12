Обявеното вчера енергийно примирие между Русия и Украйна от американския президент Доналд Тръмп се отнася за потенциално споразумение, което включва спиране на атаките срещу петролни рафинерии от двете страни и той очаква Володимир Зеленски да го спазва. Това е заявил служител на Белия дом пред "Аксиос".

Източникът на американското издание е казал, че ако атаките срещу рафинерии престанат, следващото нещо, което може да се случи, е споразумение за спиране на ударите по електроцентрали и енергийни мрежи.

Украински служител е посочил пред "Аксиос", че страната има една-единствена петролна рафинерия, която руснаците са атакували многократно и която не е напълно функционираща, а Русия има огромна мрежа от рафинерии. "Внасяме дизел и бензин. Това, от което се нуждаем, е руснаците да спрат да атакуват нашата електропреносна мрежа", е каза служителят.

"Руснаците обмислят това - е казал служителят на Белия дом - Скоро ще разберем дали са готови."

Представители на Белия дом са предупредили, че атаките на Украйна срещу руски рафинерии вредят повече на отношенията на Зеленски с Тръмп, отколкото на Русия. "Тръмп е наистина ядосан. Той смята, че Зеленски приема САЩ за даденост", е казал служител от администрацията на американския президент.

На този фон пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са отложили планираното си пътуване до Москва, поне докато не получат яснота дали Украйна и европейците са готови да се споразумеят за ново единно предложение към руския президент Владимир Путин. Украински служител е заявил пред "Аксиос" в петък, че по време на среща с американски преговарящи в Маями те са заплашили, че Тръмп може да спре да споделя американска разузнавателна информация, ако Украйна продължи да игнорира исканията му.

Американски служител е отрекъл това, заявявайки, че Уиткоф и Къшнър са казали на украинците, че САЩ са силен партньор, предоставящ боеприпаси и разузнавателна информация. Посланието било, че следователно Украйна не трябва да предприема действия, които вредят на американските потребители.

Вчера "Файненшъл таймс" съобщи, че САЩ са заявили на европейските страни, че може да спрат да продават оръжия на Украйна чрез НАТО, ако продължи да атакува руски рафинерии.

Дир.бг