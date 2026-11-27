ЦСКА претърпя съкрушителна загуба от Трабзонспор с 1:2 на "Българска армия" в основната фаза на Лигата на конференциите.

След много силно представяне в големи периоди от срещата "червените" допуснаха обрат, който беше завършен с гол в 93-ата минута и така допуснаха трето поражение в четири мача от турнира, оставайки с една точка на 32-ото място в класирането.

Суперзвездата на турците Мохамед Салах поведе своите с гол през второто полувреме, след като преди това турците си отбелязаха автогол през първото. В края Ноа Савиоло отбеляза за 2:1 и разочарова червената публика.

Това бяха първите попадения на новия стадион на ЦСКА, който отново беше изпълнен до краен предел с над 18500 зрители. "Червените" фенове не спряха да подкрепят своя тим и създадоха изумителна атмосфера с огромен шум, подхранена и с красива хореография в началните минути. Отборът на Маркус Гиздол опита да им се отблагодари подобаващо и го направи с много силна игра в края на първото и началото на второто полувреме. За съжаление обаче след това се провали в защита и допусна два гола. С този успех Трабзонспор събра девет точки и е осми в таблицата.

Мачът започна равностойно, като първият точен удар бе за Трабзонспор в осмата минута, когато Ноа Савиоло пробва рефлекса на Лапоухов и беларуският страж лесно спаси.

В 16-ата минута Лапоухов направи още едно спасяване след удар по земя на Батиста Менди, а Пол Онуачу направи добавка във вратата, но беше в положение на засада.

В 24-ата минута Трабзонспор по чудо не поведе. Бенжамин Бохуари мина на пробив между защитниците в червено и подаде на чиста позиция на Онуачу, а Лапоухов се хвърли на плонж и спаси с крака удара по земя на нигериеца.

Малко преди да измине половин час игра ЦСКА направи хубава атака, при която Леандро Годой подаде по земя на Жоел Цварц, а той веднага отклони към вратата, но топката мина до дясната греда на Онана.

Моментът за "червените" дойде в 33-ата минута. Анджело Мартин отне на Салах и ЦСКА организира атака. Стефано Сенси центрира остро, Онана се намеси, но прати топката в краката на своите съотборници, за да може Кабрал Лопеш да я прати в собствената си врата - 1:0. Това е първи исторически гол на новия стадион.

До края на полувремето ЦСКА продължи да създава голови положения, макар не толкова сериозни. Един удар на Сенси отдалеч беше спасен от Онана, а от супер позиция Цварц не успя да уцели добре топката. Полувремето обаче беше перфектно за "червените".

ЦСКА по изумителен начин натика съперника пред вратата му в началните минути на втората част и можеше да вкара втори гол след един удар от воле, но Онана спаси. В 51-ата минута пък с далечен удар Мартино предизвика още една намеса на камерунеца, който изби в корнер. След него Годой отклони технично на близката греда и топката срещна страничната греда. В 56-ата минута пък аржентинецът от воле предизвика нова намеса на Онана.

В 63-ата минута Онуачу направи голям пропуск за Трабзонспор, след като на чиста позиция отигра с глава много неточно. ЦСКА обаче продължи да прави страхотни атаки и в 67-ата минута удар на Жордао ключово беше блокиран.

За съжаление "червените" подцениха една ситуация в 69-ата минута и Салах беше изведен сам срещу вратаря, като нямаше как да пропусне. Отбеляза за 1:1.

В 82-ата минута много неприятен инцидент претърпя Бруно Жордао. Халфът на ЦСКА беше пресрещнат от Узан Туфан, който му разби носа, а това доведе до прекъсване на срещата за няколко минути. След това Лапоухов направи много важна намеса след като Мустафа Ескихелач надбяга защитата и излизаше сам срещу стража.

За съжаление последните минути принадлежаха на турския тим и той направи няколко пропуска преди в продължението на срещата да стигне до победата. Салах даде пас в наказателното поле, Теодор Иванов отклони с глава, но прати топката в Савиоло, който с диагонален удар матира Лапоухов за 2:1.

Дир.бг