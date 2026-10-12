Служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен ще проведат информационна кампания за повишаване на готовността на гражданите за реакция при бедствия и аварии.



Срещи с граждани ще има в шест населени места в областта. Днес, 12 октомври, служителите на пожарната ще бъдат в центъра на Каолиново от 9:30 до 12:00 часа, а пред сградата на общината в Нови пазар – от 13:00 до 15:00 часа.



На 13 октомври информационното събитие ще се проведе пред общината в Каспичан от 13:00 до 15:00 часа, а на 14 октомври – в центъра на село Никола Козлево от 9:30 до 12:00 часа.



На 15 октомври кампанията ще обхване Шумен и Велики Преслав. В Шумен служителите на пожарната ще бъдат в Градската градина от 11:00 до 16:00 часа, а във Велики Преслав – в Градския парк от 13:00 до 15:00 часа.



По време на инициативите гражданите ще могат да получат полезна информация и практически насоки за действията при възникване на бедствия и аварийни ситуации. При лошо време е възможно да има промени в часовете на събитията.



Кампанията е част от проекта BG-IDRU-1 „Повишаване на разбирането за риска от бедствия“, изпълняван от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и финансиран по Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.



Целта е да се повиши осведомеността на гражданите, да се изгради култура на превенция и да се подобри готовността за реакция при земетресения, силни бури и ядрени и радиационни аварии.

ШУМ.БГ