Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че на два петролни танкера са избухнали експлозии и пожар, след като плавателните съдове са се натъкнали на морски мини северно от оманското пристанище Хасаб при опит да преминат през Ормузкия проток по неразрешен маршрут, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Единият от плавателните съдове е супертанкер, превозващ над два милиона барела суров петрол, посочиха гвардейците в изявление, разпространено от полуофициалната иранска информационна агенция "Тасним".

Иран отдавна предупреждава, че корабите не могат да преминават безопасно през Ормузкия проток, без да координират действията си с Техеран, като сред рисковете посочва опасността от морски мини.

Организациите за морска сигурност обаче често определят произшествията с кораби в региона като удари със снаряди от неустановен вид. Броят на регистрираните от тях случаи обикновено е по-малък от този, посочван от иранските гвардейци, а информацията невинаги съвпада.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) регистрира днес експлозия, причинена от неидентифициран снаряд в близост до танкер на около 50 морски мили (93 км) западно от Дубай.

Говорителят на КГИР Хосейн Мохеби заяви, че корпусът използва значителна огнева мощ, за да държи протока затворен, да оказва натиск върху американската икономика и да защитава Иран, съобщиха ирански държавни медии.

От октомври Иран прилага нови настъпателни тактики срещу корабоплаването през Ормузкия проток в опит да възпрепятства възстановяването на петролните доставки от Персийския залив през стратегическия воден път, подпомагано от американските военноморски сили и от по-голямата готовност на регионалните оператори на танкери да поемат рискове.

Командващият военноморските сили на КГИР контраадмирал Али Азмаеи заяви също, че Иран има пълен оперативен контрол над Ормузкия проток и че безопасното преминаване през него зависи от зачитането на законните суверенни права на страната.

Дир.бг