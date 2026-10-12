62-годишна жена от Шумен е ударена от автомобил, докато пресичала на пешеходна пътека. Жената е настанена за лечение в болницата в града, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът станал около 13:15 часа вчера на кръстовище, образувано от улиците „Кирил и Методий“ и „Климент Охридски“.

Шуменката пресичала отдясно наляво по пешеходна пътека. Ударил я водач на лек автомобил Хюндай - 66-годишен мъж от Шумен. Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на таз и лява раменна кост. Настанена е за лечение.

Водачът е правоспособен. Тестван е за шофиране след употреба на алкохол, пробата му е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ