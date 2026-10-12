26-годишен мъж от Велики Преслав е с множество наранявания, след като загубил контрол над колата си и се преобърнал край пътя между селата Хан Крум и Миланово, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.

Пътнотранспортното произшествие станало вчера сутринта. Сигнал за него е приет малко след 7,00 часа.

На място е установено, че мъжът от Велики Преслав при движение на прав участък загубил контрол над автомобила си Ауди А6. Излязъл вляво от пътя и след удар в канавка се преобърнал в крайпътна нива.

26-годишният е откаран от екип на ЦСМП в МБАЛ - Шумен, където е установена фрактура на шийни прешлени, контузия на бял дроб и луксация на гръден кош. Настанен е за лечение.

Взета му е кръвна проба за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и техни аналози. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ