Досъдебно производство е образувано срещу 39-годишен шуменец, нанесъл удари с длан по лицето на три непълнолетни момчета, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Случката станала пред блок на ул. “Дедеагач“ в града.
Около 19,00 часа на 9 октомври мъжът забелязал, че три съседски деца, на възраст 13-14 години, са се качили на козирката на входа на блока. Направил им забележка и им казал да слязат. Те обаче се заинатили и влезли в спор. Мъжът се ядосал и ударил по един шамар на всеки от тийнейджърите.
Подаден бил сигнал в полицейското управление. Пристигналите униформени разпитали 39-годишния на място, след което го задържали за срок до 24 часа.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Съседът и той на козирката ли е бил, че ги е ошамарил?
Коментар
Ама ако бяха паднали, нямаше кого да има да задържат нали, да се радват, че им е спасил живота. Децата намерени ли са, говорено ли е родителите им, актове съставени ли са им??? Или чакаме някой някъде да се снима и да няма съсед, който да види и да стане белята....
Реалист
Ами реално човека си е въздал справедливост както беше едно време.
Тракиец
Нека, малко им е. Никой не си възпитава лекетата и затова цяла Тракия (и целият град) е изпотрошен и мръсен. Вечерно време крещят, хвърлят, блъскат. На страната на господина съм.
Анонимен
Не съм привърженик на шамарите. Вероятно е било по-добре да си мине край тях нехайно и да ги остави на козирката? Но недай си боже, ако беше се случило нещо ужасно с тези деца, кой щеше да е отговорен тогава?
Анонимен
Малко им е било утре на покрива ще се качат
ШУМ.БГ
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Анонимен
Така е разпасана работа. Едни се качват на козирката, друг убива майка си, трети се хвърлят от висок етаж заради учител, друг скача в боклуджата с колата ( мантинелата е виновна) ........
Анонимен
Вместо да им бие шамари, да ги беше оставил да паднат да се потрошат.