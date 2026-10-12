Досъдебно производство е образувано срещу 39-годишен шуменец, нанесъл удари с длан по лицето на три непълнолетни момчета, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Случката станала пред блок на ул. “Дедеагач“ в града.

Около 19,00 часа на 9 октомври мъжът забелязал, че три съседски деца, на възраст 13-14 години, са се качили на козирката на входа на блока. Направил им забележка и им казал да слязат. Те обаче се заинатили и влезли в спор. Мъжът се ядосал и ударил по един шамар на всеки от тийнейджърите.

Подаден бил сигнал в полицейското управление. Пристигналите униформени разпитали 39-годишния на място, след което го задържали за срок до 24 часа.

ШУМ.БГ