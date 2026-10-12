17 подвижни секционни избирателни комисии ще бъдат разкрити в пет общини в област Шумен за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това става ясно от решения на Районната избирателна комисия (РИК) – Шумен.

Най-много подвижни секции ще има в община Върбица – 11. До 9 октомври в общинската администрация са постъпили 311 заявления от избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

В община Хитрино ще бъдат разкрити три подвижни секции. Там са подадени 68 заявления.

Две подвижни секции ще има в община Венец, където са постъпили 44 заявления. По една секция ще бъде разкрита в общините Каолиново и Никола Козлево. В тях желаещите да гласуват с подвижна избирателна кутия са съответно 16 и 12 души.

Броят на секциите с подвижна избирателна кутия е определен от РИК – Шумен въз основа на подадените заявления до съответните Общини от избиратели с трайни увреждания.

ШУМ.БГ