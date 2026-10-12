3 екипа огнеборци гасиха пожар в дърводелски цех в село Градище, причинен от късо съединение, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Инцидентът станал в събота около 12,40 часа.

Пристигналият на място екип на РСПБЗН-Шумен заварил силно развит пожар и покрив в пламъци. Дошли още две противопожарни коли.

За няколко часа и с помощта на 19 тона вода пожарът бил ликвидиран. Унищожени били 6 дърводелски машини и 2 компресора. Изгоряла и около 120 кв.м покривна конструкция.

ШУМ.БГ