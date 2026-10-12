Сигурна съм, че ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод настояванията на Вашингтон и Москва за нови украински избори, предава БТА.

Винаги изборите са свързани с борба между вътрешни групи, но докато има война е важно народът да бъде единен, коментира тя пред медиите в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри. Единственият начин за прекратяване на войната е да се оказва натиск над Русия, затова призоваваме САЩ да налагат санкции и да взимат предвид мерките, предприети от ЕС, добави тя.

Калас приветства съобщенията за постигане на "енергийно примирие" и изрази надежда то да се спазва. По нейните думи от подобна договореност интерес има Русия. Ако нямаше война, рафинериите нямаше да понасят удари, посочи тя. По нейните думи европейските санкции биха работили много по-добре, ако САЩ също ги прилагат. Санкциите лишиха руснаците от един трилион евро приходи, които няма да отидат за финансиране на войната, отбеляза Калас.

Тя уточни, че днес се очаква Съветът на ЕС да одобри прибавянето на още 1600 лица и организации към европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. По нейните думи се предвиждат мерки срещу представители на руския военнопромишлен комплекс и срещу отговорните за организирането на непризнатите от ЕС избори в окупираните украински територии.

На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е време Украйна да има нов лидер, "който може да сключи сделка". А на следващия ден обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. Президентът на Украйна Володимир Зеуленски обаче коментира, че това е новина за него и че не е запознат с "енергийното примирие" между Украйна и Русия.

Зеленски положи клетва като президент на Украйна на 20 май 2019 г. и петгодишният му мандат изтече на 20 май 2024 г. Той обаче остава на поста си законно поради въведеното в страната военно положение.

Руският президент Владимир Путин обаче неведнъж е подчертавал, че мандатът на Зеленски е приключил. Още на 24 май 2024 г. той каза пред беларуския си колега Александър Лукашенко, коментирайки евентуални преговори с Киев: "С кого водим преговори? Съгласен съм с вас, че това е основателен въпрос. Разбира се, даваме си сметка, че легитимността на действащия държавен глава е приключила."

Дир.бг