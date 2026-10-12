Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, коментира темата с националния отбор след днешния Изпълком на централата.

Очакванията за ново име на поста национален селекционер не се сбъднаха, след като самият Гонзо обяви, че временният вариант Атанас Рибарски ще остане на поста до края на годината и ще води оставащите два мача от турнира Лига на нациите.

Гонзо също така обяви, че новият селекционер ще бъде чуждене, като в момента от БФС водят разговори с няколко варианта за поста.

Той също така добави, че националният отбор е проекция на клубовете, в които очевидно няма достатъчно добри български играчи, а това до голяма степен се дължи на занемарените школи и дългогодишната практика за селекции предимно с чужденци.

"Националният отбор е проекция на клубовете, селектираме най-добрите български играчи. Във Футболния съюз гледаме да балансираме - клубния футбол и националния отбор. Може би с това правило за футболист до 23 години изострихме вниманието към школите.

Ако ви боли зъб, колкото и да пиете обезболяващи, няма как да мине. Трябва да спрем възпалението. Трябва да променим методиката. Един собственик на клуб попита откъде да намери млад добър футболист, това казва всичко. Трябва да създадем добри футболисти. Когато имаме шест-седем футболисти в топ 5 първенствата, няма да имаме притеснение срещу нито един отбор в Европа.

Проблемите са по-дълбоки. Всички правила за четирима българи, до 23 г. играч и т.н., показваме къде е проблемът - в изграждането на футболистите. Трябва да правим футболисти, които могат да играят на европейско и на национално ниво.

Ясно ни е, че обществото го интересуват резултатите, а не толкова процесите. Момчетата от младежкия национален отбор си свършиха ангажимента, сега някаква част от тях ще влязат в мъжкия отбор. Само трябва да се работи, с постоянство. БФС обаче няма да се справи сам - трябва да работим с клубовете и държавата. БФС дава пари на данъкоплатеца, а не взима от данъкоплатеца - защото чух такива приказки. Изградили сме 36 терена в последните години, къде е държавата? БФС не взима 1 лев. Подчертавам. Всички пари са по програми и проекти от ФИФА и УЕФА. Академията ни струва 600 000 евро. Ако смятаме, че мога да посея живо на цимента и после да отида да го бера, давайте, няма проблем.

Колко клуба са готови да работят на най-високо ниво? Ако при лицензирането не правим компромиси, няма да има футбол. Българските треньори трябва да се образуват - семинари, курсове. Един треньор се обучава, докато е жив. Те тренират играчите, но не ги развиват. Не е тренировка да хвърлиш топката на 20 деца. Има ли добър ученик, без добър учител? Няма шанс. Ще докараме лектори от УЕФА, това можем да направим, но не можем да водим тренировките в клубовете, това са частни дружества.

Приета е оставката на Александър Димитров и е утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лига на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Преговори с други селекционери? Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства. Идеята е, че не искаме да бързаме.

Играта при Александър Димитров беше лоша. Рибарски беше приет добре от футболистите и имаше добър резултат срещу Люксембург. До 30-ата минута срещу Исландия също беше добре, затова му даваше шанс да завърши цикъла. Искам да виждам националния отбор както срещу Люксембург, но Люксембург не е критерий

Дир.бг