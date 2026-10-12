Американските икономисти Робърт Е. Хол от Станфордския университет и Майкъл Уудфорд от Колумбийския университет са носителите на Нобеловата награда за икономика за 2026 г. Те са отличени за приноса си към микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация, съобщи Кралската шведска академия на науките.

Работата на двамата учени е помогнала за разработването на нови макроикономически модели, които подобряват възможностите на правителствата и централните банки да провеждат ефективна икономическа политика. С тяхна помощ мерките за данъците, държавните разходи и лихвените проценти могат да бъдат предприемани в подходящия момент, така че да ограничават както икономическите спадове, така и прекомерното ускоряване на растежа.

Икономиката преминава през периоди на подем и свиване. Откакто преди почти век Джон Мейнард Кейнс развива своите теории, държавната намеса чрез фискалната и паричната политика се разглежда като важен инструмент за смекчаване на тези колебания. При рецесия обичайният подход е да се понижават лихвените проценти и да се увеличава бюджетният дефицит, за да се подкрепи икономическата активност. При прекомерно силен растеж политиката трябва да действа в обратната посока, за да ограничи прегряването.

През 70-те години на миналия век обаче петролните кризи поставят под съмнение ефективността на съществуващите кейнсиански модели. Вместо да намалят безработицата, прилаганите политики допринасят за неконтролируема инфлация. Западните икономики навлизат в период на слаб растеж, висока безработица и бързо покачване на цените. Това поражда съмнения дали стабилизационната политика не причинява повече вреди, отколкото ползи.

Хол и Уудфорд допринасят за преосмислянето на икономическите модели и за възстановяването на ролята на стабилизационната политика. Вместо да се опират единствено на статистическите зависимости между показатели като инфлация, производство и потребление, те поставят в основата на анализа решенията на отделните домакинства и предприятия.

Ключов елемент в тези модели е, че хората и бизнесът вземат решения, като се съобразяват и с очакванията си за бъдещето. Домакинствата преценяват колко да спестяват и колко да харчат, а компаниите определят цените на продуктите си, отчитайки очакваните икономически условия.

Когато правителствата и централните банки ясно съобщават намеренията си за бъдещата икономическа политика, те могат да повлияят върху тези очаквания и съответно върху решенията на потребителите и бизнеса. Така икономическата политика може да бъде по-ефективна и да ограничава последствията от рецесии и други сътресения.

Новите модели се използват при разработването на икономическа политика и са особено полезни при справянето с кризи, които засягат икономическата активност.

"Работата на лауреатите ни осигури стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централни банки и правителства по целия свят. Благодарение на тях сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения, като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата", заяви Джон Хаслер, председател на Комитета за наградата за икономически науки.

Сред предишните носители в последните две години на Нобела за икономика са Даром Аджемоглу и Филип Агион, които бяха специални гост-лектори на най-мащабното събитие за трансформация в ЦИЕ - Green Transition Forum 5.0 и Green Transition Forum 6.0, организирано от Dir.bg.

С връчването на Нобеловата награда за икономика традиционно приключва и Нобеловата седмица, през която се връчват призове в няколко категории.

Дир.бг