Приключени са ремонтите на десет улици в Шумен, за които бяха осигурени 865 130 евро от целевата държавна субсидия за капиталови разходи, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Обновени са улиците в кв. „Тракия“, „Родопи“, „Одрин“, „Люлебургас“, „Кольо Фичето“ „Никола Вапцаров“, „Тракия“, „Райко Шуменски“, продължението на ул. „Дедеагач“ към бившия завод ЗИЕНО, улиците „Сава Доброплодни“ и „Асен Златаров“.
Тези улици бяха определени за ремонт след технически оглед и оценка на състоянието на пътните настилки. Изпълнител е „Автомагистрали – Черно море“ АД.
Извършените дейности включват фрезоване на компрометирани участъци, полагане на нов асфалт, локални укрепвания и подмяна на нефункциониращи дъждоприемни съоръжения.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Брей брей ! Отличници
дъната
айде време е да сменим кабелите на виваком или тръбите на вик!
Анонимен
Шумен не е само кв. Тракия.
Анонимен
Точно улица Родопи само са я направили има-няма до народното читалище. Да видим дали ще отбият номера и с участъка след джамията на булеварда
Анонимен
Кой начерта тази некомпетента маркировка на вход в Лидъл на пазара. Има трето платно което трябва да е подхода за десен завой към магазина, а те го защриховали и те карат да завиваш от средно платно на дясно. Със завиването и намаляването на скоростта се блокира движението направо и после газ защото светофара изтича и предпоснавки за произшвствия. Няма мисъл и компетентни хора в строителсвото.
gogo
И пак няма маркировка!!
Грух-грух
Алкомет гъци-гъци грух-грух квик квик... . .