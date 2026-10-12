Приключени са ремонтите на десет улици в Шумен, за които бяха осигурени 865 130 евро от целевата държавна субсидия за капиталови разходи, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Обновени са улиците в кв. „Тракия“, „Родопи“, „Одрин“, „Люлебургас“, „Кольо Фичето“ „Никола Вапцаров“, „Тракия“, „Райко Шуменски“, продължението на ул. „Дедеагач“ към бившия завод ЗИЕНО, улиците „Сава Доброплодни“ и „Асен Златаров“.

Тези улици бяха определени за ремонт след технически оглед и оценка на състоянието на пътните настилки. Изпълнител е „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Извършените дейности включват фрезоване на компрометирани участъци, полагане на нов асфалт, локални укрепвания и подмяна на нефункциониращи дъждоприемни съоръжения.

ШУМ.БГ