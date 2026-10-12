Руският президент Владимир Путин е готов да нареди спиране на въздушните удари срещу Украйна в деня на изборите, ако Киев наистина иска да проведе такива.

Това заяви гласът на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "РИА Новости".

"Президентът вече говори за това, но в този случай мога да кажа с пълна отговорност от негово име, че ако Киев наистина иска да проведе избори, тогава президентът на Руската федерация, върховният главнокомандващ, ще бъде готов да нареди въздържане от въздушни удари срещу Украйна в деня на изборите - именно в деня на изборите", казал Песков пред журналисти.

Песков заяви пред журналисти днес, че Русия иска дългосрочно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня, предаде БТА. "В Кремъл както президентът Путин, така и представители на властите на различни равнища неведнъж са заявявали, че не искаме прекратяване на огъня. Искаме траен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем".

"Зеленски не заслужава почивка на бойното поле", заяви пък руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от "РИА Новости". Лавров отговори така на въпрос дали е постигнато енергийното примирие между Русия и Украйна, нещо, което обяви ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп.

За избори в Украйна се заговори отново, след като на 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна има нужда от нов президент, който да може "да сключи сделка". По-късно стопанинът на Белия дом заяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие. Но президентът Зеленски не скри, че това е "новина" за него.

Зеленски каза още, че ще организира избори в Украйна, ако Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня. Но Кремъл отхвърля това предложение.

"Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца - 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни - и ние ще организираме избори", заяви Зеленски вчера в предаването "Тази седмица" (This Week) на американската телевизия Ей Би Си.

Мандатът на Володимир Зеленски като президент на Украйна изтече на 20 май 2024 г. Той положи клетва като президент на 20 май 2019 г. Зеленски обаче остава на поста си законно поради въведеното в страната военно положение - украинското законодателство забранява произвеждането на избори по време на военно положение.

Руският президент Владимир Путин обаче неведнъж е подчертавал, че мандатът на Зеленски е приключил. Още на 24 май 2024 г. той каза пред белоруския си колега Александър Лукашенко, коментирайки евентуални преговори с Киев: "С кого водим преговори? Съгласен съм с вас, че това е основателен въпрос. Разбира се, даваме си сметка, че легитимността на действащия държавен глава е приключила."

Русия отдавна настоява Украйна да произведе избори и твърди, че отказът ѝ да го направи лишава Зеленски от легитимност като държавен глава.

Кремъл заяви също, че продължават разговорите за евентуално прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна - договореност, обявена вчера от американския президент Доналд Тръмп.

Песков отказа да коментира дали сделката ще се отнася единствено до петролните рафинерии и заяви, че допълнителна информация ще бъде оповестена своевременно.

В изявлението още се посочва, че Кремъл очаква предстоящият съдебен процес, свързан с взривовете по газопроводите "Северен поток" през 2022 г., да бъде обективен и да установи кои са поръчителите и извършителите на атаката.

Дир.бг