Разширено продуктово портфолио, увеличен производствен капацитет и модерен изложбен щанд привлякоха вниманието на международни клиенти и партньори

От 6 до 8 октомври Дюселдорф беше домакин на ALUMINIUM 2026 – водещото международно изложение за алуминиевата индустрия, което събра над 800 изложители и повече от 20 000 посетители от цял свят.

„Алкомет“ АД се представи със собствен щанд с площ от 162 кв. м и екип от 30 специалисти. Модерната визия на щанда и широкият спектър от продуктови решения отразиха развитието на компанията и разширените ѝ производствени възможности.

В рамките на изложението бяха проведени срещи с настоящи и потенциални клиенти и партньори. Основен акцент бяха разширеното продуктово портфолио, увеличеният производствен капацитет и новите възможности за сътрудничество, създадени благодарение на мащабната инвестиционна програма на дружеството.

С 45 години история „Алкомет“ продължава да съчетава натрупания опит с инвестиции в модернизация и развитие, утвърждавайки присъствието си на международните пазари.

По време на изложението компанията посрещна Н. Пр. Снежина Маринова, генерален консул на Република България в Дюселдорф, и г-н Румен Бонев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България за Северен Рейн-Вестфалия. Посещението им е ценен жест на внимание към българското индустриално присъствие на международната сцена.

„Алкомет“ АД благодари на всички клиенти, партньори и посетители за проявения интерес и проведените срещи.

Следващата среща е през 2028 г. Компанията вече потвърди участието си в следващото издание на ALUMINIUM, което ще се проведе от 26 до 28 септември 2028 г. в Дюселдорф.

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