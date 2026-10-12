Световният №39 в тениса Зизу Бергс поднесе голямата изненада на Мастърса в Шанхай, отстранявайки втория в схемата Карлос Алкарас още във фазата на 1/16-финалите.

Карлитос отпадна от надпреварата още във втория си мач, след като неговият съперник изигра най-добрия мач в кариерата си и напълно заслужено взе победата със 7:5, 7:6(4) след малко над два часа игра.

Двубоят предложи букет от красиви разигравания, а Бергс впечатли с постоянството си на сервис и реализираните девет аса.

Двамата си размениха по един пробив в средата на първия гейм, но Бергс на няколко пъти беше по-близо да повтори. Изпусна брейкбол при 4:4, но при 5:5 наказа колебанията на съперника. След това изпусна три сетбола при затварянето на сета, но на четвъртия се справи.

Във втората част двамата сервираха много силно, но селд 5:5 отново си размениха по един пробив. Бергс изпусна да спечели сета на свой сервис, а в последвалия тайбрек все пак беше по-добрият и затвори мача.

Така прекъсна серия от седем поредни победи на Алкарас, простираща се и при спечелената титла в Токио. В осминафиналите белгиецът ще играе с Томи Пол (САЩ) или Валентен Вашеро (Монако).

Дир.бг