Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес допълнителни ограничителни мерки срещу 1569 лица и организации от руския военнопромишлен комплекс. Одобрените списъци включват 826 руски дружества и 743 лица, заемащи длъжността изпълнителен директор в тези дружества.

Това е най-големият брой санкционирани, одобряван някога от ЕС, с което общият брой на лицата и организациите, включени в санкционния режим в подкрепа на териториалната цялост на Украйна, достига близо 4600, се отбелязва в съобщението.

Одобрените днес мерки да насочени срещу доставчици от средно равнище, които представляват сърцевината на руската военна промишленост, осигуряват годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и заетост на над 250 000 души. Включените в списъка дружества са доставчици на основни части за някои от най-съвременните руски оръжейни системи.

Повече от половината са свързани с веригата за производство на балистични ракети, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в "Екс", а агенция "Ройтерс" допълни, че в това число са комплексите "Искандер-М".

Съветът на ЕС е решил да наложи санкции и срещу 77 лица, участвали в незаконните "избори" за Държавната дума на Русия през септември 2026 г. на териториите на Украйна, които руската страна временно и незаконно е окупирала, се допълва в съобщение на институцията. Санкционирани са 74 кандидати за участие в изборите в т. нар. "Донецка народна република" и "Луганска народна република", в Запорожка и Херсонска област, както и в Крим и Севастопол. С участието си в "изборите" тези лица активно са допринесли за усилията за оправдаване на водената от Русия нападателна война срещу Украйна и за поддържане на незаконната руска окупация на украински територии, пише в съобщението.

Санкции са наложени и на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация заради организирането на тези фиктивни избори.

За санкционираните лица и организации се прилага запор на имуществото и е забранено предоставянето на финансови и икономически средства на тях или в тяхна полза. За физическите лица важи забрана за пътуване до ЕС, отбелязва кореспондентът на БТА в Брюксел.

Дир.бг