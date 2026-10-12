Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на "енергийното прекратяване на огъня", обявено едностранно от президента на САЩ Доналд Тръмп, а руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, за да се организират избори в Украйна.

Зеленски каза, че Русия атакува Украйна, докато президентът на САЩ обявява идеята за "енергийно примирие", като отбеляза, че руският президент Владимир Путин "не чете Truth Social" - социалната мрежа на Тръмп.

"Ако тази зима Русия не се съгласи на енергийно примирие, ние ще отвърнем", заяви Зеленски пред Варшавския форум за сигурност чрез видеовръзка, предава БНР.

Зеленски каза още, че Украйна "незабавно е подкрепила" идеята на Тръмп за примирие, като подчерта, че правителството му е предлагало подобни мерки по-рано тази година. Той обясни, че Украйна разполага само с една петролна рафинерия и зависи от внос и помощ за енергийната си сигурност, като същевременно е изправена пред ежедневни прекъсвания на електрозахранването заради руските атаки срещу инфраструктурата ѝ.

Той посочи, че украинските сили са се въздържали от удари по руски рафинерии през изминалата нощ, но руска ракета е поразила съоръжение за добив на газ в Украйна.

По-рано Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украйна, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Западните съюзници на Украйна подкрепиха Зеленски.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Украйна заяви, че Русия продължава да нанася удари.

Москва също отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да ѝ позволи да проведе избори, след изненадващия призив на Тръмп Зеленски да организира президентски вот.

"Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир", каза Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка.

"Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация", заяви полският премиер Доналд Туск.

Той добави, че "това е моментът", в който Европа и Съединените щати трябва да се обединят срещу Русия.

Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само "ако има истинско примирие и от двете страни".

Дир.бг