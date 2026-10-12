Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич представи нова отбранителна стратегия на Алианса, наречена "Теория на войната", чиято цел е да гарантира, че всяко нападение срещу съюзническа държава ще се окаже "напълно безсмислено". За новата военна доктрина съобщава Euronews, позовавайки се на изказването на генерала по време на форума за сигурност във Варшава.

"Ако бъдем нападнати, ние сме готови да се бием още тази нощ", заяви Гринкевич, подчертавайки, че планът цели да покаже пределно ясно на противници като Русия, че пактът няма да допусне отнемане на съюзническа територия.

Доктрината, одобрена от всички 32 държави членки на НАТО, съчетава конвенционална бойна мощ с модерни технологии като дронове, антидрон системи и изкуствен интелект, като стъпва директно върху бойния опит от войната в Украйна.

Новата военна концепция на Алианса се крепи на три последователни етапа - блокиране, притъпяване и разгром. В първата фаза сухопътните войски на НАТО влизат незабавно в бой с настъпващите вражески части, за да спрат първоначалния пробив още на границата.

При продължаваща атака пактът задейства модерни сензори, автономни системи и координирани удари във всички оперативни среди, за да пречупи настъпателния устрем на противника.

Заключителният етап предвижда нанасянето на далекобойни високоточни удари дълбоко в тила на врага за унищожаване на командните му щабове, складовете и линиите за снабдяване, така че агресорът да бъде лишен от всякаква способност да води война.

Генерал Гринкевич бе категоричен, че доктрината е със строго отбранителен характер и пактът няма териториални претенции извън защитата на своите граждани. Изявлението му идва на фона на растящо напрежение по източния фланг на НАТО заради зачестили саботажи, палежи и навлизания на военни дронове.

Попитан за надеждността на Вашингтон към Алианса, висшият военен припомни, че САЩ твърдо стоят зад принципа за колективна сигурност с железен ангажимент към Член 5 от Вашингтонския договор, според който въоръжена атака срещу един съюзник се счита за нападение срещу всички.

Wall Street Journal пише, че концепцията на Алианса за отразяване на евентуална руска агресия включва прецизни удари с ракети с голям обсег по цели в Калининградска област, Беларус и в района на Санкт Петербург. Изданието разкрива, че планът предвижда изграждането на обширна "автономна зона" от безпилотни апарати и наземни роботи, които да възпрат руско настъпление, без съюзническите сили да понасят тежки загуби.

Едновременно с това далекобойни удари ще унищожат руските командни пунктове и противовъздушна отбрана в тези стратегически зони, за да неутрализират контрола на Москва във въздуха и да позволят на V-ти корпус на американската армия и останалите сухопътни сили на НАТО да предприемат контраофанзива. Целта на доктрината е нахлуването да бъде сломено още в началния етап, свеждайки до минимум риска от ескалация до пълномащабна или ядрена война.

Дир.бг