Aлександър Зверев със сигурност ще завърши годината като №1 в световната тенис ранглиста на АТР. Това стана ясно, след като Карлос Алкарас отпадна в третия кръг на "Мастърс" турнира в Шанхай.

Германският тенисист вече знаеше, че за първи път в кариерата сище оглави класацията, след като досегашния лидер Яник Синер обяви края на сезона си. Така италианецът ще загуби точките, които е спечелил през същия период на миналата година. Вече е сигурно и че Зверев ще остане номер 1 след финалния турнир на АТР в Торино, тъй като №3 в подреждането Карлос Алкарас изостава с прекалено голям актив, за да се завърне на върха.

29-годишният Зверев официално ще оглави ранглистата на 2 ноември, след турнира във Виена. През настоящия сезон той триумфира на "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ, двата турнира от Големия шлем.

"Това е фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк, а мисълта, че ще завърша годината на първо място, е сбъдната мечта", каза Зверев пред сайта на АТП.

Бъдещият лидер в световната ранглиста продължава участието си в Шанхай, където на осминафиналите ще се изправи срещу Александър Бублик.

Яник Синер завърши по впечатляващ начин 2025 година, след като спечели титлите във Виена, на "Мастърс" в Париж и на финалния турнир на АТП в Торино. Във всеки от тези три турнира той победи Саша Зверев. Поради отказа си от участие италианецът ще загуби приблизително една четвърт от точковия си актив.

С достигането си до върха Александър Зверев ще се превърне в във вторият най-възрастния тенисист, който става №1 - когато се качи на върха ще бъде на 29 години и 196 дни. На по-голяма възраст лидер е ставал единствено Джон Нюкомб от Австралия (30 години и 11 дни).

Дир.бг