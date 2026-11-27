Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания след ожесточените сблъсъци на стадиона "Велодром", в които са участвали привърженици на "Олимпик Марсилия" и при които са пострадали фенове на "Левски", съобщават Франс прес и "Фигаро".

"Едното разследване е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб", уточнява прокуратурата в отговор на запитване на Франс прес.

Отделно е образувано второ разследване "за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици".

Инцидентите започнали около десет минути преди началото на мача вчера вечерта, когато стотици привърженици на "Олимпик Марсилия" напуснали Южната трибуна и се насочили към трибуна "Жан Буен" – една от страничните трибуни на стадион "Велодром", където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите, допълва местното обвинение, цитирано от БТА.

Министърът на вътрешните работи на Франция свиква спешно събрание заради инцидентите на "Стад Велодром"

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньес окачестви като "недопустими" инцидентите на "Стад Велодром" на мача между Олимпик Марсилия и Левски (1:0) в Лига Европа. Той осъди насилието с най-голяма строгост и увери, че "отговорните за това ще отговарят за действията си", предаде сайтът rmcsport.bfmtv.com.

"Сцените на сериозно насилие на "Стад Велодром", които се случиха вчера вечерта по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, са недопустими и аз ги осъждам с най-голяма строгост", заяви Нуньес, цитиран от медията.

"Цялата светлина трябва да бъде насочена към обстоятелствата на това насилие и към поведението, което води към омраза. действащите лица, от едната и другата страна, ще бъдат идентифицирани, задържани и ще отговарят за действията си", добави той. "Събирам днес властите и компетентните служби", каза още френският министър. "Отново казвам: насилието, като подтикване към омраза и провокацията нямат място на нашите стадиони", подчерта Лоран Нуньес.

По-рано през деня френският президент Еманюел Макрон също осъди с най-голяма строгост "Действията на насилие към българските привърженици".

Депутатът от лявата радикална партия "Непокорна Франция" Манюел Бомпар пък посочи, че един от привържениците на Левски е заснет да прави нацистки поздрав на трибуните. "Тази вечер на "Велодром" привърженик на Левски София е заснет, докато прави нацистки поздрав. Крайната десница няма място на нашите стадиони", написа той в социалната мрежа X.

Дир.бг