Общо 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране ще бъдат вложени в развитието на градската мобилност и транспортната инфраструктура на София. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев при представянето на проекта "Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община" на строящата се метростанция "Арена".

В събитието участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Средствата са осигурени по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., като общата стойност на инвестиционния проект е близо 800 млн. евро. Договорът за европейското финансиране беше подписан на 12 ноември, а крайният срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2029 г

По думите на Терзиев предстои доставката на общо 141 нови превозни средства за столичния градски транспорт - 16 метровлака за първата, втората и четвъртата метролиния, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Новите тролейбуси и електробуси се очаква да пристигнат през 2027 г.

Разширението на третата метролиния през квартал "Слатина" до бул. "Цариградско шосе" трябва да бъде въведено в експлоатация през първата половина на 2028 г. Новото трасе е с дължина шест километра и включва шест метростанции.

"Това партньорство започна с усилията на служебното правителство, но завършва с усилията на настоящото", заяви Терзиев.

В инвестиционната програма са включени и инфраструктурни проекти за обновяване на столични булеварди и подобряване на транспортната свързаност.

"Това партньорство започна с усилията на служебното правителство, но завършва с усилията на настоящото", заяви Васил Терзиев.

Столичният кмет подчерта, че развитието на наземния и подземния градски транспорт изисква дългосрочно планиране, което надхвърля рамките на един управленски мандат. Той изтъкна и необходимостта подготвените транспортни проекти да бъдат финансово обезпечени.

От общия размер на безвъзмездното европейско финансиране 240 млн. евро, или около 85% от средствата, са предназначени за развитието на столичното метро, съобщи регионалният министър Иван Шишков.

Освен разширението на третата метролиния през "Слатина", финансирането обхваща изграждането на метростанция в района на железопътната гара "Обеля", продължението на метрото от квартал "Люлин" до Софийския околовръстен път и закупуването на нови метровлакове. Предвидени са също инвестиции в зарядна инфраструктура за електрическия градски транспорт.

Разширението в "Люлин" предвижда изграждането на 1,9 километра ново трасе с две метростанции, а станцията в "Обеля" ще осигури връзка между метрото и железопътната линия София - Кюстендил.

Сред пътните инфраструктурни обекти, включени в инвестиционната програма, са изграждането на участъка на бул. "Тодор Каблешков" между ул. "Луи Айер" и бул. "Черни връх", както и продължението на бул. "Рожен" до Северната скоростна тангента, включително ново трамвайно трасе.

Предвидени са още велосипедни алеи, достъпна пешеходна инфраструктура и модернизация на системите за управление на автомобилния трафик.

Министър Иван Шишков определи метрото като най-важния инфраструктурен обект за София и подчерта значението на европейската финансова подкрепа за реализацията на мащабните транспортни проекти.

Той припомни, че още през 2012 г., когато е бил главен архитект на район "Триадица", е участвал активно в работата по изграждането на втория метродиаметър.

"Лично аз съм ползвател на метрото и се радвам, че като министър успявам да помогна за развитието му", заяви Шишков.

Регионалният министър изрази надежда разширяването на метромрежата да продължи, а строителите да спазят заложените срокове. Според него е важно столицата да получава европейско финансиране и през следващите програмни периоди, за да подобрява транспортната си инфраструктура, качеството на въздуха и условията за живот.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова постави акцент върху непосредствените ползи от инвестициите за гражданите.

"Този проект не е въпрос само на числа, а на конкретни резултати", заяви Чобанова.

Тя открои сред очакваните резултати по-чистия въздух, по-бързото придвижване до училищата и работните места, увеличаването на велосипедната инфраструктура и подобряването на свързаността между столичните квартали.

Чобанова припомни, че България е на прага на 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз, като посочи инвестицията в столичния транспорт като пример за резултатите от сътрудничеството между европейските институции и местните власти.

Чобанова припомни, че България е на прага на 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз, като посочи инвестицията в столичния транспорт като пример за резултатите от сътрудничеството между европейските институции и местните власти.

Домакин на събитието беше строящата се метростанция "Арена", разположена в района на бул. "Асен Йорданов", в близост до многофункционалната спортна зала и "София Тех Парк". Станцията е една от шестте нови метростанции по разширението на третия метролъч през квартал "Слатина" до бул. "Цариградско шосе". Успоредно с изграждането на трасето през "Слатина" продължава строителството на метростанция "Панчо Владигеров" в квартал "Обеля".

dir.bg