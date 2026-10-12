Русия е в състояние да възобнови износа си на дизелово гориво до равнища от 3-3,5 милиона тона месечно до края на годината, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

В интервю за държавния телевизионен канал "Россия 24" той заяви, че договорката между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп ще позволи увеличаване на доставките и ще допринесе за частично балансиране на търсенето и предлагането на световните пазари.

Изявлението идва дни след като Вашингтон обяви временно облекчаване на ограниченията върху търговията с руски дизел с цел овладяване на високите цени на горивата.

На 9 октомври Тръмп обяви, че Русия се е съгласила незабавно да предостави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и международните пазари. Очакват се и допълнителни доставки през ноември и следващите месеци.

Американското финансово министерство издаде временно разрешение за определени сделки с руски дизел за срок от шест месеца. Мярката представлява изключение от санкционните ограничения, въведени заради руската война срещу Украйна.

Москва също предприе стъпки за частично премахване на собствените си ограничения върху износа на дизелово гориво, които бяха въведени заради необходимостта от осигуряване на достатъчни количества за вътрешния пазар.

Според Ройтерс обаче реалното увеличение на доставките ще зависи от състоянието на руските рафинерии и наличния транспортен капацитет. Част от нефтопреработвателните мощности на Русия бяха засегнати от украински удари, а санкциите срещу танкери могат да затруднят превоза на горивото.

Първоначално обявените 300 000 тона се равняват на приблизително 2,25 милиона барела дизел. Това е по-малко от дневното потребление на американския транспортен сектор, което според данни на американската енергийна администрация достига около 2,94 милиона барела. Поради това анализатори смятат, че непосредственият ефект върху цените в САЩ вероятно ще бъде ограничен.

В същото интервю Александър Новак заяви, че от 2022 г. насам Русия е доставила на европейските страни въглеводороди на стойност 320,7 милиарда долара, или приблизително 286 милиарда евро, предаде Франс прес.

Това е станало въпреки приетите санкции срещу нея от началото на войната в Украйна. "Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз", заяви пред телевизията руският вицепремиер.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп днес отново защити решението си временно да смекчи ограниченията върху износа на руско дизелово гориво, след като ходът предизвика критики и от двете основни политически партии в страната.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп обвини медиите в лицемерие, твърдейки, че те отказват да отразят покупки в миналото на руски енергийни ресурси от страна на Европейския съюз.

"Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а медиите, разпространяващи фалшиви новини, не искат и да се доближат до тази история", написа Тръмп и добави:

"Взех правилното решение за американския народ - ВИНАГИ АМЕРИКА НА ПЪРВО МЯСТО!".

Администрацията му разглежда увеличаването на световното предлагане на дизел като една от възможностите за облекчаване на разходите на транспортните компании, земеделските производители и потребителите.

Администрацията му разглежда увеличаването на световното предлагане на дизел като една от възможностите за облекчаване на разходите на транспортните компании, земеделските производители и потребителите.

Цените на дизеловото гориво в САЩ се повишиха значително на фона на нарушенията в световните енергийни доставки, свързани с конфликта в Близкия изток.

Договорката с Москва срещна съпротива сред американски законодатели от двете партии.

Украинският президент Володимир Зеленски също разкритикува решението. Киев смята, че облекчаването на ограниченията върху руските енергийни продукти може да подкопае усилията за ограничаване на финансовите ресурси, с които Москва води войната.

Спор предизвика и обявеното от Тръмп прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна. Украинската страна заяви, че не е потвърдено подобно споразумение, а съобщенията за продължаващи нападения поставиха под въпрос изпълнението му.

Въпреки очакванията на Москва и Вашингтон пазарните анализатори остават предпазливи относно ефекта от допълнителните доставки.

По данни на Ройтерс на 12 октомври цените на петрола първоначално се понижиха заради очакванията за увеличаване на руското предлагане. Фючърсите върху дизеловото гориво на европейския пазар също отчетоха спад.

Анализаторът Тамаш Варга от PVM обаче предупреди, че непосредственото въздействие на договорката е под въпрос заради значително намаления капацитет на руските рафинерии.

Дори ако Русия успее постепенно да възстанови износа си до 3-3,5 милиона тона месечно, реалното влияние върху международните цени ще зависи от обемите, които действително достигнат до пазара, и от развитието на кризата в Близкия изток.

Така договорката за руския дизел придобива не само икономическо, но и политическо значение. Москва вижда възможност да увеличи енергийния си износ, Вашингтон се стреми да ограничи поскъпването на горивата, а Украйна и част от западните съюзници се опасяват, че облекчаването на санкциите ще намали натиска върху Русия.

Дир.бг