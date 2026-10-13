Американски граждани са били арестувани в Саудитска Арабия заради това, че са "заснемали неотдавнашните събития", съобщи посолството на САЩ в Рияд.

Под "събития" се визира, че летището в града стана обект на смъртоносни атаки, извършени от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, предаде Франс прес.

Посолството не уточни колко американци са били задържани и дали впоследствие са били освободени, предаде БТА.

Няколко чуждестранни жители на страната също съобщиха, че техни близки са били арестувани заради заснемане на атаките и разпространяване на видеоматериалите в социалните мрежи.

Кралството редовно предупреждава жителите да не споделят неразрешена информация, снимки или видеоклипове, свързани с ракети, безпилотни летателни апарати и последствията от ударите им.

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Нарушителите могат да бъдат дадени на съд, припомни американското посолство.

Дир.бг