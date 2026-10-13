Къща изгоря снощи при пожар в село Цани Гинчево, община Никола Козлево, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

В 20,07 часа на телефон 112 постъпил сигнал за горящ покрив на къща в селото. Към адреса били насочени два екипа на РСПБЗН-Каолиново, които заварили силно развит пожар. В гасенето са се включили и петима доброволци от формированието към община Никола Козлево.

Изгасили пламъците с помощта на 27 тона вода, но вторият етаж на къщата и покривът били унищожени заедно с домашно имущество, мебели, техника и уреди.

Спасени били сайвант с 15 птици и зайци, един тон фураж и приземният етаж на къщата.

Изяснено е, че собственичката на имота запалила печка на твърдо гориво, като по всяка вероятност пожарът е тръгнал след непочистен комин или техническа неизправност в него.

ШУМ.БГ