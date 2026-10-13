Клуб „Ритмик“ – Шумен участва в Международния фестивал по гимнастика за всички „Златна възраст 50+“ („Golden Age 50+“), който се проведе през изминалата седмица в град Ле Сабл д'Олон (Les Sables-d'Olonne), Франция.

Форумът няма състезателен характер, а целта му е да насърчава физическата активност, здравословния начин на живот и социалните контакти чрез гимнастиката.

Фестивалът събра над 2600 участници от 119 клуба от 21 държави. Програмата включваше парад на делегациите, демонстрации на подготвени хореографии на открити сцени в града, практически занимания по различни спортни и танцови дисциплини, както и социални и културни събития.

Шуменският клуб беше представен от два състава – на гимнастичките от „Ритмик“ и на клуб „Каприз“ от Тервел.

Съставът на „Ритмик“ представи композицията „Срещу вятъра вървим нанякъде“, а участниците от „Каприз“ се включиха със съчетанието „Спомен за класа", като за пърформанса дамите използваха ленти, обръчи и ветрила.

Българската делегация наброяваше над 100 души. Освен съставите от Шумен и Тервел, в нея участваха и групи от Мездра, Варна и Бургас. Делегацията беше ръководена от Йоана Ангелова, председател на Комисията по масов спорт към Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ), и Мариола Спасова от Шумен, заместник-председател на комисията.

„Чувствахме се отлично, имаше създадена невероятна организация. Фестивалът беше впечатляващ. Имахме много положителни емоции“, каза след завръщането на групата в Шумен Мариола Спасова.

Тя благодари на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ), която е оказала финансова подкрепа за участието на българските състави във фестивала.

„Golden Age 50+“ се провежда на всеки две години в различен европейски град. Следващият домакин ще е столицата на Албания Тирана.

ШУМ.БГ