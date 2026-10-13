Фолклорни танци, класически балет и художествена гимнастика се събират на една сцена в концерт-спектакъл „Сцена без граници“. Той е дело на Сдружение “Гайтани” и ще бъде представен на 19 октомври от 19:00 часа в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в Шумен. Входът е свободен.

Спектакълът ще обедини талантите на Фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани“, Детски танцов ансамбъл „Пъргавелче“, Балетно студио „Перли“ и Спортен клуб по художествена гимнастика „Ритмик“ – Шумен.

Публиката ще види специално създадени хореографски композиции, в които динамиката на българския фолклор се преплита с изяществото на класическия балет и красотата на художествената гимнастика. Програмата ще включва танци от репертоара на ансамблите към Сдружение „Гайтани“, както и изпълнения на Балетно студио „Перли“ и Спортен клуб по художествена гимнастика „Ритмик“ – Шумен. Кулминацията ще бъде нов танц на “Гайтани”, в който ще се включат и балерини, и гимнастички.

След премиерата в Шумен спектакълът ще гостува и в още три града от областта:

20 октомври, 19:00 часа – Нови пазар , НЧ „Христо Ботев – 1872“, с участието на Школата за класически танци към читалището.

26 октомври – Велики Преслав , НЧ „Развитие – 1874“, с участието на Детска танцова школа „Радост“ с хореограф Боян Радушев.

27 октомври – Смядово , НЧ „Братство“, с участието на Танцова формация „Жар“ с хореограф Стоян Стоянов и Вокална формация „Маниста“ с вокален педагог Гинка Богданова.

Входът за всички концерти е свободен.

„Сцена без граници“ е авторски проект на Сдружение „Гайтани“, който има за цел да обедини различни сценични изкуства, да насърчи творческото сътрудничество между млади таланти и да осигури по-широк достъп до културни събития в по-малките населени места.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и разпространение – големи проекти 2025“. Общият бюджет е 25 197 евро, от които 20 147 евро са безвъзмездна финансова помощ от фонда, а 5 050 евро – съфинансиране от Сдружение „Гайтани“.

За повече информация: Роза Чанова, 0897930920