Минимум 10% увеличение на работните заплати да бъде заложено в Бюджет 2027 г. Това е основното искане на работещите в сферите на здравеопазването, образованието, културата и услугите в Шумен.
Днес служители на детски ясли, Бюро по труда, библиотеката, театъра, училища, Български пощи, строителни фирми и други излязоха на протест, организиран от КНСБ.
Те се събраха пред входа на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в обедната си почивка. След това за малко над пет минути слязоха на бул. „Славянски“ и блокираха движението на автомобили.
Днешните действия на работещите бяха втори поред от националната кампания с протестни акции на синдикатите. Вчера протест се проведе във Варна
„Изключително сме притеснени, че към настоящия момент няма информация за водена политика по доходите. Води се политика за достигане на 3% дефицит на бюджета, което е правилна посока. Но ние в годините назад сме се убедили, че достигане на някакви процентни дефицити са на база съкращаване на разходите за работни заплати. През миналата година работещите в обществените сфери получиха индексация от 5%, но това увеличение не стигна до всички. Искането ни е за увеличение от 10%. С тях никой няма да забогатее, но все пак биха дали възможност на хората да покрият част от разходите си. Това е основният апел към управляващите с протестите, които правим - властимащите да чуят гласа на работещите“, каза Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.
По думите му разговорът за увеличение на заплатите е и разговор за подобряване на услугите в обществения сектор. „Това става не само с добра организация, но и с мотивиран персонал, защото в следващите години може този сектор да остане без персонал, защото млади хора не искат да работят, основно заради заплащането“, каза още Капитанов.
Той допълни, че липсва диалог с управляващите.
Протестите продължават в други градове на страната, а протестиращите не изключват възможността, ако не бъдат чути, да преминат към стачни действия.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Канесебе са изроди.
Анонимен разбирач
ц, ни можи! парите ни трябат за стадиона. и ощи много други стадиони щот ни е само шумен! и за коултурния дом витгенщайн ваф виена! и за евровизия! и за експедициите на пимпирев също!
Анонимен
ама и на обшинските и държавни оркестри и ансамбли и на тях трябва да се увеличат заплатите. и техните са много малки.
Майка
Паразитни организации, без никаква добавена стойност, напротив само пречат и гълтат пари... И КНСБ , и пък особено пощите!? Какво по-точно се работи там?! Трябваше да се закрият преди много години.
Varg
Нали еврото щеше да ви направи богати бе,какво стана ?
Анонимен
Уж са социално слаби, пък всичките на снимките дебели.
Културни хора, пък нямат никаква култура на храненето.
Анонимен
Изработете си ги защо трябва някой да ви ги даде административно. Лятото имах работа всяка седмица по 2-3 дена около Добри Войников, всеки ден виждах групички около 5-6-7 човека да си пият кафето и да пушат цигари по половин час. Ако това е работа браво, на този на който не му стига заплатата не дава на ден по 5-6 евро за цигари. Надявам се че може да сметнете 30х5.
Анонимен
Какво правят на протеста пенсионирани директори на училища и пенсионирани учителки? За по-високи пенсии ли стачкуват?
анонимен
Кауфланд,Лидъл и Булмаг непрекъснато търсят продавачи за 800евро брутна заплата Проверете в джобса в Шумен дали това,което написах е вярно!Пробвайте и при някой частник,дали изобщо ще вземе някой от администрацията и на каква заплата! Работодателите казаха,че минималната заплата от 620 евро трябва да се изработи!Тези,които стачкуват за заплати да кажат какво изработват за повече от 620 евро!