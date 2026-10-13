Минимум 10% увеличение на работните заплати да бъде заложено в Бюджет 2027 г. Това е основното искане на работещите в сферите на здравеопазването, образованието, културата и услугите в Шумен.

Днес служители на детски ясли, Бюро по труда, библиотеката, театъра, училища, Български пощи, строителни фирми и други излязоха на протест, организиран от КНСБ.

Те се събраха пред входа на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в обедната си почивка. След това за малко над пет минути слязоха на бул. „Славянски“ и блокираха движението на автомобили.

Днешните действия на работещите бяха втори поред от националната кампания с протестни акции на синдикатите. Вчера протест се проведе във Варна

„Изключително сме притеснени, че към настоящия момент няма информация за водена политика по доходите. Води се политика за достигане на 3% дефицит на бюджета, което е правилна посока. Но ние в годините назад сме се убедили, че достигане на някакви процентни дефицити са на база съкращаване на разходите за работни заплати. През миналата година работещите в обществените сфери получиха индексация от 5%, но това увеличение не стигна до всички. Искането ни е за увеличение от 10%. С тях никой няма да забогатее, но все пак биха дали възможност на хората да покрият част от разходите си. Това е основният апел към управляващите с протестите, които правим - властимащите да чуят гласа на работещите“, каза Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.

По думите му разговорът за увеличение на заплатите е и разговор за подобряване на услугите в обществения сектор. „Това става не само с добра организация, но и с мотивиран персонал, защото в следващите години може този сектор да остане без персонал, защото млади хора не искат да работят, основно заради заплащането“, каза още Капитанов.

Той допълни, че липсва диалог с управляващите.

Протестите продължават в други градове на страната, а протестиращите не изключват възможността, ако не бъдат чути, да преминат към стачни действия.

ШУМ.БГ