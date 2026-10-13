Румъния и Хърватия са на първо и второ място в Европейския съюз по поскъпване на наемите на жилища за периода от второто тримесечие на 2025 г. до второто тримесечие на 2026 г. Увеличението в Румъния достига 43,5%, а в Хърватия - 40,1%, съобщава румънската телевизия Диджи 24, позовавайки се на данни на Евростат.

Ако бъдат включени и държави извън ЕС, Турция излиза на първо място с номинален ръст на наемите от 49,6%. Високата инфлация в страната обаче означава, че реалното поскъпване е по-малко, отколкото в Румъния и Хърватия.

В Румъния инфлацията през разглеждания период е 9,5%, а в Хърватия - 4,8%. Дори след отчитането на поскъпването на стоките и услугите наемите в двете държави са се увеличили реално с над 30%, показват данните на Евростат, цитирани от "Евронюз". На трето място в ЕС е Словения, където наемите са нараснали с 10%. След корекция спрямо инфлацията реалното увеличение е малко над 6%, пише БТА.

Какво стои зад рязкото поскъпване

Според Адриана Соаита от Университета в Глазгоу една от възможните причини за силния ръст в Румъния е навлизането на пазара на нови или изцяло обновени сгради, чиито собственици предлагат жилищата под наем на по-високи цени.

В Хърватия официалната институция, която подава данни към Евростат, свързва увеличението от 40,1% с решение на местните власти в Загреб да повишат наемите за определена категория социални жилища, отбелязва Диджи 24.

Професорът от Загребския университет Гойко Безован обаче обръща внимание и на по-широки промени на пазара на недвижими имоти. Все повече жилища се купуват като финансова инвестиция, включително с цел отдаване на туристи. Така апартаменти в нови жилищни комплекси често не се придобиват за лично ползване и могат да останат необитавани, вместо да увеличат предлагането на жилища за постоянно обитаване.

През 2025 г. Хърватия въведе данък върху необитаваните апартаменти. Междувременно през 2025 и 2026 г. броят на договорите за наем, регистрирани в данъчната администрация, нарасна значително.

България е сред страните със значително увеличение

Извън ЕС Турция отчита най-голямото номинално поскъпване на наемите - 49,6% за година. За разлика от резките увеличения в Румъния и Хърватия, в Турция наемите са поскъпвали постепенно. Инфлацията там е надхвърлила 30% за същия период, което значително намалява реалния размер на увеличението.

Значителен годишен ръст е отчетен и в други държави от региона. В Сърбия наемите са се увеличили с 12,5%, в България - с 9,9%, в Северна Македония - с 9,2%, а в Гърция - със 7,5%, посочва Диджи 24.

За сравнение, в най-големите икономики на ЕС поскъпването е значително по-умерено. Наемите са нараснали с 3,5% в Италия, с 2,5% в Испания, с 2,1% в Германия и с 1,6% във Франция.

Въпреки различията между отделните държави експерти, консултирани от "Евронюз", открояват общ проблем: нарастващото несъответствие между търсенето на жилища и наличното предлагане, особено в големите градове. Недостигът на достъпни жилища продължава да оказва натиск върху наемите, дори когато общото поскъпване на стоките и услугите е сравнително ограничено.

Дир.бг