Забелязан дрон доведе до временно преустановяване на всички полети на германското летище Кьолн/Бон снощи. Работата на аерогарата беше нарушена за около два часа и половина, предаде ДПА.
По информация на говорителка на летището обектът е бил забелязан във въздушното пространство над аерогарата малко преди 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време).
Германската служба за управление на въздушното движение е извършила проверка, след която малко след полунощ е обявила, че няма опасност.
От летището потвърдиха, че полетите вече са възобновени.
Нито летищният оператор, нито службата за управление на въздушното движение са предоставили допълнителни подробности за инцидента, пише БТА.
Днес.бг
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