Забелязан дрон доведе до временно преустановяване на всички полети на германското летище Кьолн/Бон снощи. Работата на аерогарата беше нарушена за около два часа и половина, предаде ДПА.

По информация на говорителка на летището обектът е бил забелязан във въздушното пространство над аерогарата малко преди 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време).

Германската служба за управление на въздушното движение е извършила проверка, след която малко след полунощ е обявила, че няма опасност.

От летището потвърдиха, че полетите вече са възобновени.

Нито летищният оператор, нито службата за управление на въздушното движение са предоставили допълнителни подробности за инцидента, пише БТА.

Днес.бг