Служители на МВР излизат на протест. Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ), с подкрепата на НСПС „Огнеборец“. Протестът ще бъде в събота от 12.30, в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“ в София.

От там протестиращите ще се отправят на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Протестът ще завърши пред Министерския съвет, за да покажат, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията.

СФСМВР заявява категорично: Отказваме да бъдем сочени като проблем за държавния фиск. Отказваме да бъдем удобният виновник за управленски решения, които не сме вземали. Отказваме да плащаме цената на липсата на визия, стратегия и последователност на политическите ръководства на страната и МВР.

Не приемаме целенасочено насажданата омраза към органите на реда, нерядко подхранвана от политически партии. Не приемаме и обобщенията за нисък професионализъм. Вината за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде санкционирана по закон. Но никой няма право да я превръща в колективно обвинение срещу хиляди служители, които всеки ден изпълняват дълга си.

Наблюдаваме тревожна подмяна. Справедливото обществено възмущение се пренасочва от онези, които вземат решенията, към хора, които живеят със същите несгоди като всички граждани, но чийто дълг е да пазят техния живот, здраве и ред.

Не излизаме, за да се оправдаваме или да отричаме проблемите в системата. Излизаме, за да ги назовем с истинските им имена и да поискаме отговорността да бъде търсена там, където принадлежи, заявяват от синдиката.

Щетите в сектора за сигурност се задълбочават, а последиците ще понесат всички граждани. Години на пренебрежение и обществено заклеймяване подкопаха мотивацията, която вече не може да бъде компенсирана дори с високи възнаграждения. Никой подготвен и мотивиран човек не иска да бъде постоянен отдушник на общественото недоволство.

Знаем какво означават думите „защитавам“ и „служа“. Имаме своето достойнство и своята чест. Но жертването ни заради политически цели и управленско безсилие продължава твърде дълго. Призоваваме гражданите да чуят и другата гледна точка, заявяват от СФСМВР.

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ също ще се включи в предстоящите протестни действия на 28 ноември 2026 г. в София. Решението е продължение на вече изразената позиция на синдиката относно липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в сектор „Сигурност“ в проекта на държавен бюджет за 2027 г.

НСПС „Огнеборец“ счита, че политиката по доходите в публичния сектор следва да отчита спецификата, отговорностите и професионалните рискове, свързани с дейността на пожарникарите и спасителите. Осигуряването на достойно заплащане е важна предпоставка за задържането на квалифицирани кадри и устойчивото функциониране на системата за пожарна безопасност и защита на населението.

НСПС „Огнеборец“ продължава да отстоява интересите на своите членове и да инициира дебати, насочени към постигане на устойчиви решения в областта на трудовите възнаграждения и условията на труд.

Протестните действия не отменят готовността на НСПС „Огнеборец“ за конструктивен диалог с отговорните институции. Синдикатът продължава да търси решения за постигане на устойчиви резултати както за служителите, така и за системата на пожарната безопасност и защитата на населението.

Синдикатът настоява за преразглеждане на проектобюджета за 2027 г. и предвиждане на реален ръст на възнагражденията в сектор „Сигурност“, както и за гарантиране на достатъчно средства за материално-техническо осигуряване, тъй като бюджетната дисциплина не може да бъде за сметка на здравето на служителите на първа линия.

Дарик