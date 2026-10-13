12 водачи са използвали мобилни телефони по време на шофиране, а други 35 са били без поставени обезопасителни колани.
Нарушенията са установени при полицейска операция в област Шумен, проведена от 5 до 11 октомври, съобщиха от пресцентъра на полицията.
По време на проверките са инспектирани 1882 моторни и пътни превозни средства. Санкционирани са и 36 пътници, пътували без колани – 22-ма на предните и 14 на задните седалки. Сред тях няма деца.
Полицаите са установили и петима водачи без поставени предпазни каски. За превозване на деца без необходимите обезопасителни системи са санкционирани двама души.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво, трябва да глобяват и тези които не слизат от колелета и тротинетки дкато пресичат
Анонимен
Шуменският шофьор - най-голямата напаст. Вечно му е тясно и никога не кара нормално
Анонимен
Браво, най-после!
Анонимен
Само 12?! Аз толкова мога да преброя само докато чакам на светофар. Всеки трети е на телефона си, говори , дори пише. В 21-ви век сме, отдавна измислиха хендсфри за идиотите.