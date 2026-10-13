12 водачи са използвали мобилни телефони по време на шофиране, а други 35 са били без поставени обезопасителни колани.

Нарушенията са установени при полицейска операция в област Шумен, проведена от 5 до 11 октомври, съобщиха от пресцентъра на полицията.

По време на проверките са инспектирани 1882 моторни и пътни превозни средства. Санкционирани са и 36 пътници, пътували без колани – 22-ма на предните и 14 на задните седалки. Сред тях няма деца.

Полицаите са установили и петима водачи без поставени предпазни каски. За превозване на деца без необходимите обезопасителни системи са санкционирани двама души.

ШУМ.БГ