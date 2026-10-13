Прокуратурата в Кочани тази сутрин е уведомила съда, че Ива Михайлова е нарушила наложените ѝ мерки за неотклонение, и е внесла предложение за отмяна на досегашните мерки и налагане на мярка "задържане под стража" поради опасност от укриване.

Съдия от съда в Кочани трябва да се произнесе по предложението на прокуратурата, съобщи кореспондентът на бТВ в Северна Македония.

Ако съдът одобри искането за постоянен арест, незабавно ще бъде издадена заповед до Министерството на вътрешните работи за обявяване на международно издирване, тъй като вече е ясно, че Михайлова се намира извън територията на РСМ.

Това означава, че при установяване на местонахождението ѝ в чужбина (включително в България) местните полицейски власти следва да я задържат.

След официалното установяване на местонахождението ѝ или потвърждение, че тя се намира в София, македонското Министерство на правосъдието ще подготви и изпрати официално искане за екстрадиция до българските власти.

Дир.бг