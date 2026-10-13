Прокуратурата в Кочани тази сутрин е уведомила съда, че Ива Михайлова е нарушила наложените ѝ мерки за неотклонение, и е внесла предложение за отмяна на досегашните мерки и налагане на мярка "задържане под стража" поради опасност от укриване.
Съдия от съда в Кочани трябва да се произнесе по предложението на прокуратурата, съобщи кореспондентът на бТВ в Северна Македония.
Ако съдът одобри искането за постоянен арест, незабавно ще бъде издадена заповед до Министерството на вътрешните работи за обявяване на международно издирване, тъй като вече е ясно, че Михайлова се намира извън територията на РСМ.
Това означава, че при установяване на местонахождението ѝ в чужбина (включително в България) местните полицейски власти следва да я задържат.
След официалното установяване на местонахождението ѝ или потвърждение, че тя се намира в София, македонското Министерство на правосъдието ще подготви и изпрати официално искане за екстрадиция до българските власти.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Може да се стигне до размяна срещу задържан наш сънародник в РСМ.
Анонимен
До каквото и да се стигне,сме в много,меко казано,неловка ситуация и без това сме със завидно безлична репутация.
Анонимен
Евала на Ники Кукуто който я докара в България с риск за него и нея.
Анонимен
Редно е, ако се стигне дотам РСМ да искат екстрадиране, нашите да им отговорят, че ще го направят след като жената се излекува.
Анонимен
13.10.2026 16:18 Не забравяй,че е редно първо да се изпълни съдебното решение без никакви условности,и после другите обстоятелства да се разглеждат и преценяват пак от съда,а не от който каквото си е наумил,навлезе ли тенденцията от едната страна,от другата отговора е същият.