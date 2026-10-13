Българският посланик в Република Северна Македония Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие във връзка със събитията, свързани с Ива Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София, съобщиха от МВнР на Северна Македония.

От ведомството уточняват, че "посланикът (на България) е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения".

Според съобщението на срещата с Радуков е било подчертано, че според министерството случилото се "представлява пряко посегателство върху правната система на страната и изпраща погрешно послание относно спазването на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона", а "националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции".

Българският посланик е бил информиран, че от България, като член на ЕС, се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи - спазване на съдебните процедури, институционално сътрудничество и върховенство на закона, а министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония "ще предприеме стъпки за информиране на международните институции за случая, особено институциите на ЕС и Съвета на Европа".

От Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие "остават ангажирани с развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи и очакват същия ангажимент и отговорност от българска страна", се казва още в съобщението на дипломатическото ведомство в Скопие.

"От самото начало казусът с Ива Михайлова е хуманитарен и не трябваше да се превръща в политически", каза пред медиите в македонската столица Желязко Радуков, след като излезе от МВнР.

Той подчерта, че никой не се е срещал или е посрещнал в България Ива Михайлова.

"Естествено, нормално е в един такъв хуманитарен случай да има загриженост, включително от госпожа (Илияна) Йотова, като президент и като майка. И да, сигурно в един момент тя ще я види, както е готова да види абсолютно всеки такъв хуманитарен казус и да му обърне внимание", каза Радуков пред местните медии, като ги призова да проверяват информацията, която публикуват.

По думите му пред него в Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония са изразили загриженост за случилото се.

"Аз от своята страна също споделих своята загриженост за това, защото и за нас тази поява на г-жа Михайлова в София е изненада. Нея, разбира се, не можем да приветстваме, но я разбираме, че в състояние на отчаяние, решава да дойде в България. Сами знаете колко е ниско доверието на съдебната система в тази държава (Северна Македония), то е в рамките на 2-3 процента. Как тя да има доверие в институциите, след като тук съществуват нормални законови механизми за това лица, на които е необходимо лечение зад граница и имат ограничителни мерки, да бъдат пускани за това лечение и това съвсем хуманно и се прилага в практиката, но спрямо нея, като българка, поради някаква причина тези механизми не бяха прилагани. Как тя да има доверие в системата, след като компетентната здравна институция в РСМ заявява, че необходимото ѝ лечение не може да бъде приложено в тази държава, а в същото време политически фактори на високо равнище заявяват, че всичко е наред и тя получава необходимата ѝ здравна грижа. Може да не подкрепям взетото решение, но в подобна ситуация на отчаяние напълно го разбирам", посочи българският посланик.

Той изрази очакване казусът с Ива Михайлова, който по същество е хуманитарен, да не се отрази на отношенията между двете държави.

Срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Република Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, която се случва в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

Заради забраната Ива Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

Вчера сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.

Прокуратурата в Кочани тази сутрин е уведомила съда, че Ива Михайлова е нарушила наложените ѝ мерки за неотклонение, и е внесла предложение за отмяна на досегашните мерки и налагане на мярка "задържане под стража" поради опасност от укриване.

Дир.бг