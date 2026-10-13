Посланикът на Съединените щати в Атина Кимбърли Гилфойл подаде оставка след твърдения за неподходящо поведение, но заяви, че "ще се защитава решително", предаде Асошиейтед прес.

По-рано днес от Белия дом заявиха, че са поискали оставката на посланика на САЩ в Гърция. "Помолихме посланик Гилфойл да подаде оставка. Тя беше чудесен актив за екипа и ѝ желаем всичко най-добро", каза прессекретарят на Белия дом Кейти Закария на брифинг.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че обмисля уволнението на Гилфойл, която е бивша годеница на най-големия му син Доналд Тръмп-младши, като каза пред репортери: "Не сме доволни". Според медии в двете страни повод за това са публикации в американски медии за поведението на дипломатката преди да поеме поста в Атина и информацията за нейни действия по време на мандата ѝ в Гърция.

Според статии на "Уолстрийт Джърнъл" тя е искала от бизнесмен пари в замяна на лобиране пред администрацията, точно преди да бъде потвърдено дипломатическото ѝ назначение, а като ръководител на посолството налагала на Гърция да купува само американски втечнен природен газ, настоявала в тази връзка България да си сътрудничи с определена гръцка строителна компания и заплашила, че правителството в Атина може да падне като това в Букурещ.

Изданието съобщаваше още за нейни контакти с представители на гръцки бизнес интереси и за присъствие на лобист на част от дипломатическите ѝ срещи. Твърденията доведоха до проверки от водещи демократи в комисиите по външни отношения на Сената и Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, докато Гилфойл отрече да е извършила нарушение и оспори начина, по който е представен разговорът от вечерята в Атина.

В публикация в мрежата Екс Гилфойл отрече днес да е извършила нещо неправилно и добави, че е била горда да представлява "най-великата страна в историята на света" в Атина, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини".

Гилфойл, която е бивш телевизионен водещ във Фокс Нюз и бивш прокурор в Калифорния, заемаше поста посланик на САЩ в Гърция в продължение на по-малко от година. Тя посочи в днешната си публикация, че мандатът ѝ е бил "чест за цял живот".

"Моята благодарност и уважение към президента Тръмп и държавния секретар (Марко) Рубио остават непоколебими", посочи тя. "Гордея се с това, което постигнахме заедно, и винаги ще бъда лоялен поддръжник на президента Тръмп и неговата мисия "Да направим Америка велика отново", подчерта тя.

"Тези обвинения са неверни и възнамерявам решително да защитавам името си, репутацията си и почтеността си", добави още Гилфойл в публикацията си в мрежата Екс.

Дир.бг