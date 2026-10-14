На територията на Шуменска област контролните органи през месец септември са установили общо 7 332 нарушения по Закона за движение по пътищата. За тях са съставени 307 акта за административни нарушения, 2 868 фиша и 4 113 електронни фиша, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Най-голям дял сред пътните нарушения са свързани с превишаване на разрешената скорост – 3 960.

Установени са 211 нарушения, свързани с неизползване на обезопасителен колан или каска, 28 са санкционираните водачи за използване на мобилен телефон по време на управление, 29 са неправоспособните. При проверките са хванати и 101, които са били без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. С нередовни пътни документи са били 468, а в 341 от случите са за технически неизправно превозно средство. 11 шофьори са хванати с концентрация над 1,2 промила.

През септември на територията, обслужвана от ОДМВР- Шумен, са регистрирани 41 пътнотранспортни произшествия, от които 10 тежки. В сравнение със същия период на предходната година общият брой на произшествията е намалял с 14, а тежките пътнотранспортни произшествия са с едно по-малко. През септември няма загинали участници в движението, при един загинал за същия период на предходната година.

ШУМ.БГ