Служители на МВР излязоха на протест в столицата. Те настояват в бюджета за 2027 година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в министерството.

Според тях липсата на предвидено повишение на фона на продължаващите инфлационни процеси в страната е сигнал за пренебрегване на труда на служители в Министерството на вътрешните работи, съобщи БНТ.

Протестът е организиран от синдикалната организация на служителите и стартира пред сградата на МВР. Униформените настояват в план-сметката за следващата година между първо и второ четене да бъдат чути техните искания и техните заплати да бъдат индексирани така, както предвиждат управляващите да бъдат индексирани възнагражденията и на държавните служители в другите сектори.

"Ние категорично ще бъдем чути, още повече не акцентираме непременно на заплащането, защото това и без това е твърде малко.

Отчитаме го и като подигравка, но в момента надделява обидата. Начинът по който ни сочат като виновници за физика на държавата и едва ли не виновници за всички проблеми в държавата, това абсолютно не е приемливо за нас. То продължава вече пета година и ние категорично смятаме, че това трябва да спре, а от днешния ден започваме това спиране", заяви Илия Кузманов, от Синдикалната организация на служителите в МВР.

Служителите от МВР след кратък импровизиран митинг през сградата на Вътрешното министерство се отправиха на шествие по столичните улици, което ще приключи през сградата на Министерския съвет.

Неколцина от тях носеха гайди, които надуваха.

Дир.бг