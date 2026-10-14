Домакинската среща на „Волов-Шумен 2007“ от Х кръг на Североизточната Трета лига беше изместена с ден по-късно.

Шуменският отбор ще посрещне дублиращия отбор на „Черно море“ (Варна) в неделя, 18 октомври, от 16 часа на ученическия стадион „Цоньо Василев“, а не в събота, 17 октомври, както бе по програма.

Причина за промяната е двубоят на първия отбор на „моряците“ за Купата на България, който е в съботния ден и по правилник трябва да има 24 часа разлика между срещите на първия и втория тим.

Заради тази промяна вторият тим на „Волов-Шумен 2007“ ще изиграе своята среща от Областната група в събота. От 16,00 часа на Ученическия стадион дублиращият тим на шуменци приема „Енев“ Дибич.

ШУМ.БГ