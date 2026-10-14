Домакинската среща на „Волов-Шумен 2007“ от Х кръг на Североизточната Трета лига беше изместена с ден по-късно.
Шуменският отбор ще посрещне дублиращия отбор на „Черно море“ (Варна) в неделя, 18 октомври, от 16 часа на ученическия стадион „Цоньо Василев“, а не в събота, 17 октомври, както бе по програма.
Причина за промяната е двубоят на първия отбор на „моряците“ за Купата на България, който е в съботния ден и по правилник трябва да има 24 часа разлика между срещите на първия и втория тим.
Заради тази промяна вторият тим на „Волов-Шумен 2007“ ще изиграе своята среща от Областната група в събота. От 16,00 часа на Ученическия стадион дублиращият тим на шуменци приема „Енев“ Дибич.
ШУМ.БГ
Коментари
шуменец
Много богати тез шуменци брей ... първи отбор, втори отбор, заплати тук, заплати там, а после в селска трета група. Май е време държавата да спре да налива пари от пусто в празно и да храни подобни футболисти. Безсмислено разразстнал се спорт, който погубва развитието, нещо като рак който задушава всичко. И после националният отбор го няма никакъв ...
Анонимен
Ако наистина бяха богати, нямаше да играят в селска трета група.
шуменец
Не парите правят футбола, а футболистите. Когато футболистите стават такива, просто за да не работят и да вземат заплати за нищо, тогава и футболът е такъв като нашенския в БГ-то. У нас има много футболни отбори, с по няколко отбора всеки, камари с футболисти, които са такива заради заплатата, а нивото на футбола съответно е никакво.
Анонимен
Юлиян Марков е в УС на Сдружение Футболен клуб Волов Шумен 2007 заедно с джуми. Кмета си сбъдна мечтата да е фактор във футбола на града. Остава да пререже лентичката на новия стадион.
Анонимен
Водещите отбори си купуват скъпи футболисти и играят първокласен футбол. Посочи ми български отбор, който прави футбол с добри футболисти, обаче без пари.