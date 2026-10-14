Самолет на авиокомпанията "Еър Индия" по полет от Франкфурт за Делхи кацна извънредно на международното летище в Джайпур след сигнал за предполагаемо отвличане. Инцидентът стана в сряда с пътнически самолет "Боинг 787-9", изпълняващ курс AI2030.

При навлизането в индийското въздушно пространство е бил подаден код Squawk 7500, който в международната авиация обозначава предполагаемо отвличане или незаконна намеса. По информация на местните медии пилотите са се свързали с ръководството на въздушното движение и са поискали разрешение за кацане на алтернативно летище като предпазна мярка.

Машината е кацнала в Джайпур около 9:45 ч. местно време. След безопасното приземяване машината бе позиционирана на изолирана стоянка. Пътниците и екипажът напуснаха салона поетапно под наблюдението на полицейски части. Багажът и пътниците преминават през повторни проверки на скенери. Специализирани екипи на Отряда за борба с тероризма и местните органи на реда претърсват самолета за взривни устройства. Федералната антитерористична част за национална сигурност в Делхи бе приведена в състояние на повишена готовност.

Помощник-комисарят на полицията Шив Даял заяви, че летищните власти са уведомили полицията за извънредното кацане след получаването на сигнала за заплаха, предаде Times of India.

Някои индийски медии първоначално съобщиха за предполагаема бомбена заплаха, но представител на летището заяви пред "Хиндустан таймс", че случаят е свързан със сигнал за възможно отвличане, а не с информация за взривно устройство.

Eдна от проверяваните версии е, че кодът за отвличане може да е бил подаден по погрешка, съобщава Indianexpress. Засега обаче няма окончателно потвърждение за причината за подаването му. Властите в Индия продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента.

Подобни фалшиви сигнали за отвличане не са прецедент в гражданската авиация. Само ден по-рано два германски изтребителя бяха вдигнати по тревога заради самолет на Corendon Airlines, подал погрешно код 7500 вследствие на технически проблем. През септември фалшива тревога принуди полет на Ryanair да се върне в Португалия, а през юни самолет на LOT Polish Airlines беше отклонен към Бургас след аналогичен сигнал, предизвикал намесата на военни изтребители. Самата Air India преживя подобен случай през януари 2025 г., когато полет от Делхи за Мумбай подаде погрешен сигнал за отвличане.

#WATCH | Rajasthan: An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. Visuals of the aircraft at the airport. — ANI (@ANI) October 14, 2026

Дир.бг