Граничен полицай от сектор "Специални тактически действия" задържа мъж, опитал да открадне колата, в която в този момент се е намирало малкото му дете, съобщиха от "Гранична полиция" - Бургас.

На 25 ноември униформеният спира колата си до банкомат в Поморие. На задната седалка на превозното средство в столче е малкия му син на годинка и 10 месеца. Докато тегли пари, в автомобила се качва мъж и опитва да го подкара заедно с детето. Граничният полицай реагира мигновено и издърпва крадеца от колата. Той обаче показва агресия, оказва съпротива и отказва да спре. Служителят извиква, че е полицай и с цел да го респектира, изважда служебното си оръжие, без да го зарежда и използва. Тогава вече нападателят се подчинява на разпореждането.

Служителят на РДГП-Бургас задържа 20-годишния мъж и го предава на патрул на РУ-Поморие. Установено е, че той има криминалистически регистрации. Крадецът е задържан за 24 часа, добавят от полицията.

"Спрях непосредствено пред банкомата, на 2 метра. Синът ми остана на задната седалка в детското столче. Докато теглих пари от банкомата, се обръщах, поглеждах го. В един момент забелязах, че млад мъж се качва на шофьорската седалка на колата и затваря след себе си вратата", разказа пред Нова тв Александър Янчев. "Отворих вратата на колата. С издърпването си го повалих на земята. Казах му, че съм полицай, но той не спираше да се съпротивлява и да агресира. Последва схватка няколко секунди на земята, при което той успя да ме избута. Ставайки, вдигна ръце за бой и тръгна срещу мен. Не можех да допусна по някакъв начин да се качи в колата, което наложи да извадя служебното си оръжие, за да го респектирам. Извадих си оръжието, без да го зареждам, като на висок тон отново му казах: "Полиция, лягай на земята", обясни още младшият полицейски експерт.

След като обезвредил мъжа, граничният полицай позвънил за помощ от полицията. Свидетели на схватката станали десетки посетители. Голяма част от тях позвънили на спешния телефон 112.

Работата по случая продължава.

"Граничният полицай е реагирал светкавично, законосъобразно, предотвратявайки престъпление и запазвайки живота и здравето на детето си", пишат от ГД "Гранична полиция".

Дир.бг