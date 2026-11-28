В събота в албанската столица Тирана избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи. Хиляди хора се събраха с искане за оставката на премиера Еди Рама – поредният епизод от дълга поредица антиправителствени протести, съобщава AP. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да отблъсне протестиращите, които хвърляха камъни и използваха дървени пръти, опитвайки се да потрошат улични камери и прозорци на правителствени сгради. Албанци от цялата страна, както и такива, живеещи в чужбина, пристигнаха в Тирана за демонстрацията. Тя съвпадна със 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната – ден, който обикновено се отбелязва с национални чествания и е официален празник. Полицейски екипи бяха разположени по основните пътища към и от столицата, където извършваха проверки на превозните средства.

"Дойдох тук специално за протеста", сподели 33-годишният Ариан Ллеши, който е пристигнал в Тирана от Обединеното кралство. "Защо? Защото страдаме твърде дълго време. Разпръснахме се из цяла Европа и по целия свят – сякаш сме граждани без държава. Все едно сме хора без гражданство."

Политическите партии, които съществуват в Албания още от падането на комунизма през 90-те години, "вече не представляват никого", каза Ллеши.

Протестите в Албания продължават от края на май

Протестът в събота е част от поредица демонстрации, започнали в края на май. Първоначалният повод бе недоволството срещу мащабен луксозен туристически проект на южното крайбрежие на Албания, свързан с инвестиционна фирма, основана от Джаред Къшнър – зетя на американския президент Доналд Тръмп.

Протестите станаха известни като движението "Фламинго". През септември последваха студентски демонстрации – много от които прераснаха в насилие, – по време на които студентите настояваха за по-добро образование и по-висок жизнен стандарт. Впоследствие основното искане на протестиращите се разшири и включи призиви за оставката на Рама.

Протестиращите скандираха "Оставка!", докато се събираха на централния площад в Тирана.

"Излязохме, за да поискаме правата си. Вече ни писна. Животът стана много труден. Настояваме за промяна на цялата система", заяви студентката Джуна Васили.

Днес.бг