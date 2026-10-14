Населението на област Шумен е намаляло с 678 души през 2025 г. и към края на годината е 148 601 души. Всеки четвърти жител на региона е на 65 или повече години, а починалите са с 1 482 повече от новородените. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт /НСИ/.

В град Шумен живеят 66 399 души, което е с 242 по-малко спрямо края на 2024 г. Градът остава десети в страната, пред Перник, в който живеят 65 317.

В най-голямата община – шуменската, населението е 77 095 души. Следват общините Нови пазар с 14 171 души, Каолиново с 10 768 и Велики Преслав с 9 833.

В община Върбица населението е 7 651 души, във Венец – 6 233, в Хитрино – 6 193, в Каспичан – 6 139, в Никола Козлево – 5 333, а в Смядово – 5 185 души.

През 2025 г. в област Шумен са родени 1008 деца, а починалите жители са 2490. Така естественият прираст е отрицателен – минус 1482 души.

Миграцията обаче компенсира част от спада. През 2025 г. на настоящ адрес в Шуменско са се заселили 3777 души, а 2973 са се изселили. Така механичният прираст е положителен с 804 души. Той обаче не е достатъчен да компенсира естественото намаление на населението.

Средната възраст на населението в област Шумен е 46,8 години, при 45,4 години средно за страната. Данните показват и неблагоприятно съотношение между поколенията – на всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, се падат 65 младежи, които навлизат в нея. За страната съотношението е 75 към 100.

През годината в областта са сключени 517 брака, а регистрираните разводи са 183.

Годишният естествен прираст в Шуменска област е отрицателен - минус 9,9 промила.

ШУМ.БГ