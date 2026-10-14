Едно добре планирано пазаруване започва още преди да сме влезли в магазина – със списък на необходимите продукти и преглед на актуалните предложения и отстъпки. А когато възможностите за спестяване са повече от една, доброто планиране може да донесе още по-голяма полза за семейния бюджет.

В Lidl има различни начини да пазаруваме по-изгодно – от кампании с до 50% отстъпка и намаление на основни хранителни продукти до специални купони и натрупване на точки в приложението Lidl Plus. Важното е да знаем къде да търсим подходящите оферти и как да ги използваме според нуждите си.

Ето пет възможности за по-изгодно пазаруване с конкретни примери от актуалните предложения на Lidl.

„Сваляме цените“: 100 продукта с до 50% намаление

От 12 октомври до 8 ноември Lidl предлага 100 продукта от различни категории с намаления до 50% в рамките на кампанията „Сваляме цените“. Селекцията включва хранителни и нехранителни продукти, така че клиентите да могат да открият изгодни предложения за различни свои потребности – от ежедневното пазаруване до покупки за дома.

Сред водещите предложения от кампанията „Сваляме цените“ с максимална 50% отстъпка откриваме:

Детски кренвирши Pikok (200 г) - 1.15 € (-50%)

Лионски салам (1 кг) - 1.85 € (-50%)

Протеинов йогурт Milbona (200 г) - 0.58 € (-50%)

Кифлички с шипков мармалад (250 г) - 0.75 € (-50%)

Тук добрата стратегия е да прегледате предложенията предварително и да изберете тези, които действително присъстват в обичайния ви списък за пазаруване. Така намалението носи реална полза, вместо да се превръща в повод за непланирани покупки.

„Кошница с грижа“ – намаления на продукти от ежедневното пазаруване

Още една възможност за по-изгодно пазаруване е ежемесечната инициатива „Кошница с грижа“, чрез която Lidl предлага подбран асортимент от над 30 основни продукта с отстъпки от минимум 15%. С регулярно обновяваните предложения клиентите могат да планират покупките си и да намират изгодни цени на продукти, които присъстват в ежедневното им меню. В периода от 28 септември до 25 октомври сред предложенията са:

Пшенично брашно тип 500 (2 кг) - 0.95 € (-22%)

Сирене Дунавия „Родна стряха“ (400 г) - 3.39 € (-17%)

Едросмляна лютеница „Родна стряха“ (560 г) - 3.39 € (-15%)

Сладко от горски смокини „Родна стряха“ (300 г) - 1.39 € (-21%)

Мляно кафе Bellarom Intenso (250 г) - 2.35 € (-23%)

Седмичната брошура – акции и XXL предложения

Актуалната брошура на Lidl за тази седмица (12-18 октомври) предлага комбинация от десетки продукти с намаление и разнообразни XXL предложения. Пазаруването на семейни опаковки с допълнително безплатно количество или промоционална цена е сред най-ефективните начини за дългосрочно спестяване на средства.

Избрани XXL предложения:

Свински врат с кост XXL, нарязан (~1.2 кг/опаковка) - 3.69 € / кг (-42%)

Българско кисело мляко XXL „Родна стряха“ (500 г) - 0.71 € (25% безплатно)

Майонеза XXL Kania (250 г) - 0.84 € (-24%)

Кашкавал XXL Pilos (1.2 кг) - 11.75 € (20% безплатно)

Кренвирши „Стара планина“ XXL „Родна стряха“ (3 х 400 г) - 6.70 € (2+1 безплатно)

Сушеница XXL Baroni (420 г) - 3.04 € (2+1 безплатно)

Актуални седмични акции:

Прясна дъгова пъстърва XXL „Порция свежест“ (изчистена, ~1 кг/опаковка) - 6.09 € / кг

Кюфтета или кебапчета XXL „Порция свежест“ (от свинско и говеждо месо, ~1.1 кг/опаковка) - 5.11 € / кг (-36%)

Бланширани картофи Harvest Basket (2.5 кг/опаковка) - 3.79 € (-25%)

Майсторски хляб Deluxe 550 г/бр. - 1.99 € (-33%)

Българско бяло грозде без семки (500 г) - 0.99 € (-41%)

Българска салата микс (200 г) - 1.39 € (-21%)

От четвъртък, 15 октомври, към предложенията се добавят и български мити картофи за 0,49 €/кг (-50%) и българска тиква сорт Матилда за 0,39 €/кг (-64%).

Един практичен начин да пазарувате по-изгодно е първо да разгледате актуалните предложения, а след това да планирате седмичното меню според продуктите, които са намалени и от които действително имате нужда. Така можете да се възползвате от отстъпките, без да правите излишни покупки.

Lidl Plus – допълнителни отстъпки чрез приложението

Следващата възможност за спестяване е в телефона ви. Мобилното приложение Lidl Plus предлага специални цени и купони за избрани продукти, включително предложения от „Пекарната на Lidl“, пресни храни и плодове.

Сред актуалните оферти в Lidl Plus тази седмица са:

Бургери от младо телешко месо „Порция свежест“ (300 г) - 3.19 € (-26%)

Багета с чеснов пълнеж (165 г) - 0.59 € (-31%)

Баница със сирене и спанак (120 г) - 0.41 € (-53%)

Закуска Пица (90 г) - 0.45 € (-29%)

Хотдог (108 г) - 0.69 € (-30%)

Банани - 1.09 € / кг с Lidl Plus (-42%)

Преди да започнете пазаруването, проверете актуалните предложения в приложението и активирайте купоните, от които искате да се възползвате. Така няма да пропуснете възможност за допълнителна отстъпка.

Lidl точки – пазаруването носи нови отстъпки

Освен че дава достъп до специални предложения, Lidl Plus позволява на потребителите да натрупват Lidl точки при пазаруване. Те могат да бъдат обменяни за различни купони и предложения в приложението, включително за избрани продукти на цена от 0,01 евро.

Ето няколко примера от актуалните предложения:

Шоколадов донат с поръска (56 г) - 0.01 € срещу 20 точки (вместо 45 точки)

Печени осолени фъстъци Alesto (200 г) - 0.01 € срещу 60 точки (вместо 90 точки)

Прясно мляко Pilos, 1.5% (1 л) - 0.01 € срещу 105 точки (вместо 135 точки)

Гел против котлен камък W5 (1.4 л) - 0.01 € срещу 175 точки (вместо 290 точки)

Така с натрупаните при пазаруване точки можете да получите отстъпки за следващи покупки. Проверявайте актуалните възможности в приложението, за да изберете как да използвате точките си.

По-изгодното пазаруване невинаги означава да търсите най-голямото намаление. Понякога най-подходящата оферта е в седмичната брошура, друг път – сред XXL предложенията или в специален купон в Lidl Plus. Затова преди следващото пазаруване отделете няколко минути, за да разгледате актуалните предложения и да изберете тези, които най-добре отговарят на нуждите и бюджета ви.

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