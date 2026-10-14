Компанията на американския милиардер Илон Мъск SpaceX е ограничила работата на терминалите за спътникова връзка Starlink, които се използват от украинските военни на фронта. Това съобщиха съветникът на президента на Украйна Сергей Бескрестнов и бившият съветник на министъра на отбраната, доброволецът Сергей Стерненко. Ограничението засяга скоростта на безпилотните летателни апарати, които използват Starlink, пише "Украинская правда".

Позовавайки се на военни източници, изданието обяснява, че ограниченията засягат военната версия на сателитната връзка Starlink, наречена Starshield. Тя работи по-бързо и е необходима за работата на операторите на дронове. Един от командирите е изпратил на изданието видео, на което се вижда как при два украински дрона, издигащи се в небето, връзката "изчезва" — и те не могат да продължат мисията си.

Според източник на "Украинска правда" във ВСУ, обикновеният Starlink, който се монтира на дроновете, работи при скорост на безпилотните летателни апарати до 160 километра в час, но това не е достатъчно за изпълнението на някои мисии, затова се използва военната версия на Starlink — Starshield.

"Нашите сили на отбраната не са получили предупреждения за такива ограничения, което доведе до провал на редица мисии. Очевидно е, че това действие не може да бъде съвпадение и е свързано с текущата политическа ситуация", написа Бескрестнов.

В случай че се потвърди прагът за прекъсване на връзката при 160 км/ч, ограниченията ще засегнат високоскоростната техника — преди всичко безпилотните летателни апарати. На първо място това може да засегне дроновете със среден обсег на действие, с които ВСУ нанасят удари по руските тилове на окупираната територия на Украйна, пише руската редакция на Би Би Си.

Именно тези апарати често използват сателитен канал за дистанционно управление. Рисковете са очевидни: ако бордовият терминал загуби връзка по време на полет, операторът може да остане без пряк канал за управление, видеопоток и предаване на данни. Последствията зависят от конструкцията на апарата: някои са способни да продължат полета по предварително зададен маршрут, други могат да прекъснат мисията.

Теоретично може да бъде засегнато и управлението на безпилотни летателни апарати с малък радиус на действие, работещи във фронтовата зона и близо до нея, както и на дронове-прехващачи. Тук много зависи от това кои украински системи използват Starshield, какви скорости развиват и какви резервни канали за връзка използват, пише изданието, като цитира военен експерт.

Дроновете за дълбоки удари, с които Украйна атакува тиловите структури в дълбочина на руска територия, обикновено не използват системите Starlink, защото тази спътникова връзка над Русия не функционира.

През последните два дни президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че западните партньори не са предупредили Украйна за ракетните удари по Киев. Според "Политико" САЩ са съобщили на Украйна, че не са предоставили разузнавателни данни поради лоши метеорологични условия.

Според "Файненшъл Таймс" миналата седмица САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателни данни с Украйна и да блокират доставките на оръжие, ако Киев не се съгласи да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

Министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски пък Илон Мъск в "политически игри". Изявлението беше направено, след като украинските власти съобщиха за ограничаване на функционалността на спътниковата връзка Starlink. "Ей, Илон Маск, важни човече, пак ли си играеш с политиката чрез продуктите си? Както и твоите клиенти в Европа, ние също те следим", написа Сикорски в X.

Коментар дойде и от руска страна. Москва не разполага с информация за ограничаването на работата на Starlink в Украйна, освен съобщенията в медиите, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, като отбеляза, че "би било по-добре, ако такива блестящи технологии като Starlink изобщо не се използват за военни цели".

Дир.бг