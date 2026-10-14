XIII издание на турнира по карате шинкиокушин за купата на Ученическа спортна школа „Хан Крум“ ще се проведе тази събота, 17 октомври в зала „Арена Шумен“.

Участие ще вземат над 260 каратисти, разпределени във възрастовите категории до 8, 10, 12 и до 14 години от УСШ – Русе, ОДК – Пловдив, Спортно училище – гр. Пазарджик, Общинско спортно училище „Саввы Киорогло“ – гр. Чадыр Лунга, Молдова, ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ – гр. Шумен, както и състезатели от спортни клубове от София, Ловеч, с. Рогош, Хасково, Асеновград, Бургас, Варна, Несебър, Царево, Нови пазар, Раднево, Велики Преслав и с. Царев брод.

Освен медали и купи за победителите, в надпреварата ще има отличия за най-технични състезател и състезателка за съответната възрастова група, ще бъде връчен специален приз в памет на дългогодишния директор на ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ Валентин Савчев.

Началото е от 12,00 часа. Входът е свободен.

ШУМ.БГ