Три сигнала за залепени предизборни плакати на непозволени места в Шумен са постъпили в Районната избирателна комисия, става ясно от сайта на РИК.

Два от сигналите са подадени от жител на града. Единият е оттеглен, след като залепените плакати са премахнати, при другия проверката на РИК не е открила нарушение.

По третия от сигналите от комисията установили, че агитационните материали са поставени в нарушение на изборното законодателство. Предизборните материали били 13 на брой, всички на ПП „Възраждане“. Били залепени пред търговски обект на бул. „Мадара“ и на кръстовището на ул. „Добруджа“ и бул. „Мадара“.

РИК разпоредила кметът на Община Шумен да премахне на плакатите.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и заповедта на кмета на Община Шумен, агитационни материали могат да се поставят единствено на определените за целта места, които в Шумен се разпределят между политическите партии преди началото на кампанията.

Лепенето на материали върху фасади, електрически стълбове, табла и елементи на градската инфраструктура е забранено.

Глобите за поставяне на агитационни материали извън определените от кмета места са от 500 до 1 500 евро.

ШУМ.БГ