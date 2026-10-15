Три сигнала за залепени предизборни плакати на непозволени места в Шумен са постъпили в Районната избирателна комисия, става ясно от сайта на РИК.
Два от сигналите са подадени от жител на града. Единият е оттеглен, след като залепените плакати са премахнати, при другия проверката на РИК не е открила нарушение.
По третия от сигналите от комисията установили, че агитационните материали са поставени в нарушение на изборното законодателство. Предизборните материали били 13 на брой, всички на ПП „Възраждане“. Били залепени пред търговски обект на бул. „Мадара“ и на кръстовището на ул. „Добруджа“ и бул. „Мадара“.
РИК разпоредила кметът на Община Шумен да премахне на плакатите.
Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и заповедта на кмета на Община Шумен, агитационни материали могат да се поставят единствено на определените за целта места, които в Шумен се разпределят между политическите партии преди началото на кампанията.
Лепенето на материали върху фасади, електрически стълбове, табла и елементи на градската инфраструктура е забранено.
Глобите за поставяне на агитационни материали извън определените от кмета места са от 500 до 1 500 евро.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Възраждане мисли със плакати да спечели гласове, е ще спечели за няколко хиляди евро, но за Президент няма как със шепа хора.
Анонимен
Нахалството и високомерието на лицата от Възраждане няма граници. Мислят си,че всичко им е позволено. Само глобите, глобите..,ще ги приземят.
Анонимен
Защо малцинствата,стават по големи българи,от българите,пример ,шефа на възраждане,той е чист ром.
Анонимен
А "Истината и само истината" по автобусните спирки?