На 17 и 18 октомври 2026 г. село Кочово ще бъде домакин на празничната програма „Пътят до Съединението" — среща на 11 читалища от 11 общини, свързани исторически с процеса на Съединението.

На 17 и 18 октомври от 14:30 ч. на площада пред Народно читалище „Съединение" в село Кочово, след дефилето по главната улица, ще започне празничната програма. Участници от Панагюрище, Стара Загора, Велико Търново, Павликени, Хасково, Съединение, Чирпан, Сливен, Ботевград, Шумен и Велики Преслав, както и клуб „Традиция", ще извървят заедно символично „Пътят до Съединението“.

Под мотото „Извървян от смели хора. Продължен от будителите" събитието ще превърне историческата памет в споделено преживяване между поколенията и общностите. То ще напомни, че пътят към единството се гради с вяра, смелост и съпричастност.

Организатор на събитието е Народно читалище „Съединение", село Кочово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

“Каним представителите на медиите и всички приятели на читалищното дело да бъдат наши гости. Очакваме ви, за да извървим този път заедно“, призовават от читалището.

Място: площадът пред НЧ „Съединение", село Кочово

Дата и час: 17 и 18 октомври 2026 г., 14:30 ч.

Контакт: nchsk@abv.bg | 0879 977 007

За повече информация вижте сайта на събитието.

Съдържание на НЧ „Съединение", с. Кочово