Специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборното законодателство и битовата престъпност започна тази сутрин в област Шумен.

В акцията участват служители на всички районни управления, екипи на „Пътна полиция“ и жандармерията.

На ключови места в областта са изградени контролно-пропускателни пунктове. Проверяват се хора, автомобили и търговски обекти. Полицейските служители проверяват и водачи за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози.

Операцията ще продължи на територията на цялата област до началото на изборите.

От полицията напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на телефон 054 854 588 и на електронна поща shumen@mvr.bg.

При провеждане на балотаж телефонът и електронната поща ще останат активни до 2 ноември. Сигналите трябва да се отнасят до правомощията на МВР за гарантиране на сигурността и законосъобразното протичане на изборния процес.

ШУМ.БГ