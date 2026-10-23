Уникални и ценни керамични съдове са издирени и спасени от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), със съдействието на специалисти от Националния исторически музей (НИМ).

Предадени са на НИМ

Шест уникални и цялостно запазени артефакти- една късноантична кана и пет амфори, датирани от римската епоха, Късната античност (V-VI век ) и Средните векове (X-XII век), са предадени на НИМ на 16 октомври тази година.

Как са извадени

Към момента липсват точни данни за начините на тяхното откриване, но събрани доказателства подсказват, че най-вероятно са извадени от морето на голяма дълбочина при тралене и при попадането на рибарските мрежи на потънали кораби, които са преминавали в открито море пред древния Дионисополис (дн. гр. Балчик).

По мнение на експертите, откритите находки са изключителна рядкост и с висока археологическа стойност поради факта, че са непокътнати.

Предстои древните съдове да бъдат експонирани в Националния исторически музей.

Откриването на амфорите показва от една страна необходимостта от развитието на дълбоководните археологически проучвания в български териториални води и развитие на морската археология, а от друга – разрушителните ефекти по морското дъно от мобилните риболовни съоръжения. Според редица научни проучвания, едва 5% от корабните артефакти са повредени от самото потъване, а над 60% - от тралене.

Dnes.bg