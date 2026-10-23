Началникът на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев депозира оставката си преди минути. Това съобщи президентът Илияна Йотова в предаването "Лице в лице" на bTV, след като по-рано през деня сама поиска оттеглянето на шефа на охранителната служба заради инцидента с журналистката от ПИК Соня Колтуклиева.

Снощи пред офиса на "Прогресивна България" в София Колтуклиева беше съборена на земята от гард на НСО в опит да я неутрализира заради това, че тя отвори вратата на служебния автомобил на председателя на НС Михаела Доцова.

По думите на държавния глава, на чието подчинение е Националната служба за охрана, след депозирането на оставката започват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде освободен началникът на НСО.

"Срещнахме се с генерал Тонев още тази сутрин, когато трябваше да се запозная с фактите, които са известни до момента, защото инцидентът стана снощи. Поговорихме надълго и нашироко за грешките и пропуските от страна на НСО. Не бях никак доволна от това, което чух, защото не смятам, че нито охраната на председателя на Народното събрание е била както трябва, а и защото в човешки план - има човек, паднал на земята, някой трябваше да ѝ подаде ръка. Но нека да свърши проверката, защото тече и следствие във Военната прокуратура. Не мога да си позволя да говоря тази вечер като партиен лидер. Аз съм държавен глава. Аз ще изложа пред кабинета и премиера своите мотиви защо бих приела тази оставка", допълни Илияна Йотова.

Назначаването на началника на НСО се извършва с указ на президента след съгласуване с Министерския съвет, гласи законът за службата. Мандатът на ръководителя на службата е 5 години. Настоящият началник на гардовете от държавната охранителна служба кара втори мандат, след като беше преназначен на поста от президента Румен Радев през август 2025 г.

Президентът Йотова добави, че не е доволна от охраната на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и от реакцията на гардовете й снощи.

"Случаят придоби сериозен обществен отзвук. Говорим за първия човек в държавата в една парламентарна република. Иззети са всички записи, защото там има много камери. Нека компетентните органи да се изкажат. Очевидно трябва много сериозна реформа в тази служба, която трябва да започне от законодателството, защото там са заложени много от проблемите", каза още Йотова.

Държавният глава категорично отхвърли призивите на част от опозицията за оставка на председателя на парламента Михаела Доцова заради инцидента. Според нея вината за физическия сблъсък не може да се вменява автоматично на охраняваното лице. В разговора Йотова загатна за неочаквани факти и обрати, които могат да излязат наяве след приключването на вътрешната проверка на службата и военното следствие.

"Нещата са много по-дълбоки. Уверявам ви, че резултатите от тази проверка ще бъдат изключително интересни, както по отношение на инцидента с госпожа Колтуклиева, така и за това кой и как пази председателя на Народното събрание", заяви президентът.

Тя изрази сериозно съмнение дали Доцова изобщо е имала физическа възможност да напусне служебния автомобил при създалата се суматоха. По думите ѝ разпоредбите за сигурност забраняват на охраняваните лица да се намесват в оперативните действия на гардовете на терен. Йотова постави акцент върху строгата субординация между екипа на НСО и държавните лидери. Тя припомни инцидент със собствения си кортеж от 2018 година, когато служителите на службата заключиха автомобила отвътре въпреки нейното изрично желание да слезе.

"Охраняваното лице не може да нарежда на екипа. Проверката ще покаже защо охранителят изглеждаше неподготвен при защитата на първия човек в държавата. На мястото има много камери и компетентните органи ще установят пълната картина", подчерта държавният глава.

Президентът коментира и политическите реакции в парламента след събитията. Тя определи като показателен отказа на ГЕРБ да внесе искане за отстраняване на председателя на Народното събрание след първоначално събраните подписи. По думите ѝ опозиционната партия не е пожелала да се асоциира с други парламентарни групи. В същото време формацията "Прогресивна България" отказа да отстъпи пред натиска на бившите коалиционни партньори. Според Йотова опитните политици познават стриктните охранителни протоколи и си дават сметка за отсъствието на персонална вина у Доцова.

В рамките на интервюто кандидатът за президент благодари на премиера Румен Радев за изразената публична подкрепа към нейната кандидатура. Тя определи този акт като естествено продължение на тяхната съвместна работа на "Дондуков" 2.

"Благодаря за подкрепата на господин Радев, защото тя не е подарък, а огромна отговорност. Нашата обща работа защитава доверието на над милион и четиристотин хиляди българи. Отговорността ни пред тези избиратели е дори по-голяма от получената политическа подкрепа", заяви Йотова.

Държавният глава коментира и приетата резолюция на Европейския парламент, съдържаща критики към българската външнополитическа позиция. Тя защити решението на премиера да изпрати остро писмо до председателя на европейската институция Роберта Мецола. По думите ѝ текстът е внесен от германски евродепутат от Зелената партия без познаване на ситуацията у нас и е гласуван по партийни указания.

"Не бива европейски документи да се използват за вътрешнополитически битки в България. Нашата позиция остава категорична за налагане на мораториум върху бойните действия в Черно море. Войната може да се реши единствено чрез дипломация, а не чрез отпускане на нови милиарди за въоръжаване", посочи тя.

Президентът изрази сериозна тревога от новото искане на Киев за 70 милиарда евро помощ от Европейския съюз. Според нея натрупването на общи европейски заеми ще натовари следващите поколения граждани.

По темата за Бюджет 2027 Йотова се разграничи от опонента си Андрей Гюров, обещал предварително вето върху финансовия закон. Тя подчерта намерението си да прегледа детайлно параметрите, съобразявайки се с интересите на най-бедните граждани, младите семейства и мерките срещу регионалните дисбаланси. Държавният глава вече проведе срещи с ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа" и работодателските съюзи за обсъждане на техните искания. На европейско ниво тя заяви несъгласие с орязването на кохезионните фондове в новата седемгодишна рамка на съюза.

Дир.бг